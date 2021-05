Alibaba affiche une perte au quatrième trimestre après une amende record

Données financières CNY USD EUR CA 2021 938 Mrd 145 Mrd 120 Mrd Résultat net 2021 14 987 M 2 324 M 1 925 M Tréso. nette 2021 125 Mrd 19 385 M 16 056 M PER 2021 52,6x Rendement 2021 - Capitalisation 710 Mrd 110 Mrd 91 219 M VE / CA 2021 0,62x VE / CA 2022 0,49x Nbr Employés 314 906 Flottant 58,7% Graphique JD.COM, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 40 Objectif de cours Moyen 699,06 CNY Dernier Cours de Cloture 460,06 CNY Ecart / Objectif Haut 105% Ecart / Objectif Moyen 51,9% Ecart / Objectif Bas 26,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Qiang Dong Liu Chairman & Chief Executive Officer Ran Xu Chief Financial Officer Nan Li Director-Strategy & Operations Chi Ping Lau Independent Director Ming Huang Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) JD.COM, INC. -20.41% 110 006 AMAZON.COM, INC. -1.01% 1 589 598 JD.COM, INC. -18.94% 110 006 WAYFAIR INC. 32.72% 31 227 ETSY, INC. -10.44% 20 253 ALLEGRO.EU SA -38.21% 14 232