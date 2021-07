JD.com, Inc. : DZ Bank n'est plus à l'achat

Données financières CNY USD EUR CA 2021 953 Mrd 147 Mrd 124 Mrd Résultat net 2021 10 914 M 1 680 M 1 426 M Tréso. nette 2021 126 Mrd 19 384 M 16 456 M PER 2021 72,3x Rendement 2021 - Capitalisation 663 Mrd 102 Mrd 86 584 M VE / CA 2021 0,56x VE / CA 2022 0,44x Nbr Employés 310 000 Flottant 39,8% Graphique JD.COM, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique JD.COM, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 41 Dernier Cours de Cloture 428,37 CNY Objectif de cours Moyen 653,59 CNY Ecart / Objectif Moyen 52,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Qiang Dong Liu Chairman & Chief Executive Officer Ran Xu Chief Financial Officer Nan Li Director-Strategy & Operations Chi Ping Lau Independent Director Ming Huang Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) JD.COM, INC. -24.82% 111 829 AMAZON.COM, INC. 13.60% 1 865 907 WAYFAIR INC. 25.79% 29 597 ETSY, INC. 15.82% 26 585 ALLEGRO.EU SA -13.93% 19 177 MONOTARO CO., LTD. -0.46% 11 769