JD.com, Inc. est le n° 2 chinois de la distribution en ligne de produits grand public. Parallèlement, le groupe développe une activité de place de marché mettant des vendeurs tiers en relation avec des clients. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits (85,7%) : produits électroniques grand public et appareils électroménagers (60,4% du CA ; ordinateurs et périphériques, produits numériques, téléphones mobiles, télévisions, lecteurs, haut-parleurs, appareils photo, caméscopes numériques, consoles de jeux, etc.) et produits de grande consommation (39,6% ; vêtements et accessoires, articles de maison, produits de luxe, articles de décoration, produits de soins personnels, produits cosmétiques, produits alimentaires, produits médiatiques, produits de loisirs, équipements de sport, etc.) ; - prestations de services (14,3%).