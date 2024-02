Si JD.com acquiert le détaillant britannique de produits électroniques Currys, le géant chinois du commerce électronique obtiendra le réseau de magasins et d'entrepôts dont il a besoin pour se développer rapidement au Royaume-Uni et en Europe, et ce à un prix défiant toute concurrence.

L'intérêt de JD pour ce détaillant en difficulté, dévoilé lundi, souligne les efforts de l'entreprise chinoise pour renforcer sa présence à l'étranger afin de faire contrepoids à la faiblesse de la demande et à la concurrence acharnée sur son marché intérieur, selon les analystes.

Parmi les principales entreprises chinoises de commerce électronique, dont Alibaba et PDD Holdings, JD.com est celle qui dépend le plus du marché intérieur, ce qui a contribué à ce que le cours de l'action de JD.com atteigne un niveau record le mois dernier. Ses actions cotées à Hong Kong ont chuté de 2 % jeudi.

Le segment des "nouvelles activités" de l'entreprise, qui comprend les unités à l'étranger, a généré 11,6 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars) de ventes au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 17 milliards de yuans au cours de la même période de l'année précédente, contribuant seulement à 1,5 % de ses ventes totales.

L'activité internationale de commerce électronique d'Alibaba a généré 75,2 milliards de yuans de revenus au cours de la même période, soit 10 % de ses ventes totales.

"JD.com est de plus en plus confronté à des limites de croissance sur le marché intérieur", a déclaré Liu Xingliang, directeur du Data Center of China Internet, basé à Pékin.

Les actions de Currys ont grimpé en flèche lundi après que JD.com a rejoint l'investisseur activiste américain Elliott Advisors dans la bataille pour acheter le groupe britannique d'appareils électriques, qui a déjà rejeté l'offre initiale d'Elliott de 880 millions de dollars.

Redwheel, le plus gros actionnaire de Currys, a déclaré mardi qu'il soutenait la décision du conseil d'administration de rejeter l'offre d'Elliott, mais n'a pas mentionné JD, qui n'a pas encore fait d'offre formelle. Currys a refusé de commenter la déclaration d'intérêt de JD.com. Le syndicat des employés de Currys n'a pas répondu à une demande de commentaire.

JD.com s'est refusé à tout commentaire. Il devra annoncer son intention ferme de faire une offre pour Currys d'ici le 18 mars.

PAS D'ANTÉCÉDENTS SOLIDES

Contrairement à ses pairs PDD, propriétaire du site de commerce électronique transfrontalier Temu, qui connaît une expansion rapide, et Alibaba, qui exploite des plateformes internationales telles qu'AliExpress, Lazada et Trendyol, JD n'a qu'une faible présence à l'étranger et ses derniers efforts ont surtout porté sur la mise en place d'un réseau logistique plutôt que sur l'expansion de l'espace de vente au détail hors ligne.

L'acquisition de Currys permettrait à JD d'accéder aux 21 entrepôts du détaillant de produits électriques au Royaume-Uni et en Irlande, aux 800 magasins loués dans huit pays et à son stock de produits avec d'importantes remises.

"Même si le prix atteint un milliard de dollars, cela ne représentera qu'une fraction de ce que leurs concurrents ont dépensé pour pénétrer ces marchés, et ils disposeront d'une marque toute faite", a déclaré Jacob Cooke, cofondateur et directeur général de WPIC Marketing+Technologies, une société de conseil en commerce électronique.

La capitalisation boursière actuelle de Currys est de 762,8 millions de livres (962 millions de dollars).

Il n'est pas certain que JD se débarrasse des magasins de Currys pour se concentrer sur les entrepôts afin de s'aligner sur ses récentes expansions. JD a progressivement développé son réseau logistique en Europe. En 2022, sa branche immobilière a acquis un entrepôt de 361 000 pieds carrés au Royaume-Uni, son premier dans le pays.

L'exploitation d'une entreprise basée dans des magasins, qui détient environ un quart du marché britannique de l'électroménager, d'une valeur de 20 milliards de livres (25 milliards de dollars), représenterait un changement de cap pour le spécialiste en ligne JD, l'opération offrant un raccourci potentiel pour s'établir sans dépenser des centaines de millions en marketing et en construction de marque.

Mais elle comporte aussi des risques.

"Une transformation sera nécessaire pour faire de Currys une entreprise passionnante (mais) JD n'a pas d'antécédents solides à l'étranger", a déclaré Chelsey Tam, analyste chez Morningstar, ajoutant que JD.com a fermé ses opérations de commerce électronique en Indonésie et en Thaïlande l'année dernière.

Currys a eu du mal à se développer après les pics de ventes de l'ère pandémique, alors que l'inflation élevée a incité les consommateurs à réduire leurs dépenses dans toute l'Europe. Un rachat par JD.com pourrait se traduire par des prix plus bas pour les consommateurs, étant donné son pouvoir d'achat auprès des fabricants et des marques - une stratégie gagnante pour les autres détaillants ayant des racines en Chine.

"L'électronique est l'un des bastions de JD. JD pourrait être en mesure de tirer parti de ses relations avec les marques et de ses coûts d'approvisionnement compétitifs pour proposer à Currys des produits électroniques chinois plus nombreux, de meilleure qualité et moins chers", a déclaré M. Tam.

L'activité logistique de JD exploite près de 90 entrepôts à l'étranger et l'entreprise a présenté son réseau logistique comme un outil permettant de faciliter les ventes de produits chinois à l'étranger.

Elle a également lancé sa propre plateforme Temu en Europe il y a deux ans pour tirer parti de son réseau logistique.

La plateforme Ochama, qui vend de tout, des produits d'épicerie aux brosses à dents en passant par les smartphones et les grille-pains, propose des livraisons à domicile dans 24 pays européens depuis son entrepôt aux Pays-Bas et des services de ramassage dans plus de 650 lieux.

Il est peu probable que les obstacles réglementaires britanniques et européens s'opposent à l'opération Currys de JD.com, car la vente au détail de produits électroniques n'est pas un "secteur sensible", a déclaré M. Tam.

S'il y parvient, le redémarrage réussi de Currys pourrait permettre à JD de devenir un acteur majeur capable de rivaliser avec Amazon au Royaume-Uni et en Europe. Il s'agirait également d'un changement de vitesse audacieux de la part du fondateur Richard Liu, connu en Chine pour être un dirigeant qui n'a pas peur de faire de gros paris.

"L'acquisition de Currys serait la décision la plus audacieuse jamais prise par Richard Liu", a déclaré Jeffrey Towson, associé chez TechMoat Consulting. (1 $ = 0,7919 livre)(1 $ = 7,1888 yuans chinois renminbi) (1 $ = 0,7930 livre)