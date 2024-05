JD Logistics Inc est un fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement et de services logistiques basé en Chine. La société exploite ses activités par le biais de cinq secteurs. Le secteur des services d'entreposage et de distribution fournit aux entreprises des services d'entreposage et de distribution complets, intégrés et personnalisables. Le secteur des services de livraison express et de fret fournit aux entreprises et aux particuliers des services de livraison express et de fret. Le secteur des services de logistique des articles volumineux offre aux entreprises et aux particuliers des services d'entreposage, de transport, de livraison et d'installation d'articles volumineux à guichet unique. Le secteur des services de logistique de la chaîne du froid fournit aux entreprises et aux particuliers des services intégrés d'entreposage, de transport et de livraison de la chaîne du froid. Le secteur des services logistiques transfrontaliers fournit aux entreprises chinoises et internationales des services de chaîne d'approvisionnement transfrontalière.

Secteur Frêt aérien et logistique