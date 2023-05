Baisse des actions ; JD Sports achète en Europe

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mardi après un long week-end férié et de nouvelles données montrant que les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont baissé en avril.

Les marchés financiers britanniques ont rouvert mardi, après avoir été fermés lundi pour le couronnement du roi Charles III. Les marchés du reste de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie étaient tous ouverts lundi et ont terminé en demi-teinte.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 6,17 points, soit 0,1 %, à 7 772,21. Le FTSE 250 était en baisse de 74,58 points, soit 0,4 %, à 19 377,92, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,55 point, soit 0,1 %, à 828,24.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 777,27, et le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 16 971,24, mais le Cboe Small Companies

était en hausse de 0,1 % à 13 540,52.

Selon Halifax, le prix moyen des logements au Royaume-Uni a baissé de 0,3 % d'un mois sur l'autre en avril, après une hausse de 0,8 % en mars. Il s'agit de la première baisse des prix de l'immobilier après trois mois consécutifs de croissance, a indiqué le créancier hypothécaire.

Le prix d'un logement type au Royaume-Uni s'élève désormais à 286 896 GBP, contre 287 891 GBP un mois plus tôt.

Le taux annuel de croissance des prix de l'immobilier s'est ralenti, passant de 1,6 % en mars à 0,1 %.

"L'évolution des prix de l'immobilier au cours des derniers mois a largement reflété la volatilité à court terme des coûts d'emprunt. La chute brutale des prix observée à la fin de l'année dernière après le "mini-budget" de septembre a précédé un certain rebond au premier trimestre de cette année, lorsque les conditions économiques se sont améliorées", a déclaré Kim Kinnaird, directeur de Halifax Mortgages.

Les derniers chiffres indiquent un "environnement plus stable", selon Mme Kinnaird, malgré les inquiétudes concernant le coût de la vie et l'impact des taux d'intérêt plus élevés.

Plus tard dans la semaine, jeudi à midi, la Banque d'Angleterre annoncera sa dernière décision en matière de taux d'intérêt.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1 %.

La livre était cotée à 1,2600 USD tôt mardi à Londres, en baisse par rapport à 1,2628 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0976 USD, en baisse par rapport à 1,1016 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 134,84 yens, en baisse par rapport à 134,88 yens.

Sur le FTSE 100, JD Sports a été le plus performant dans les premiers échanges, en hausse de 2,9%.

JD Sports a déclaré être en négociations exclusives pour acheter Groupe Courir en France à Equistone Partners Europe à une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros, y compris 195 millions d'euros de dette nette assumée.

Courir est un détaillant de chaussures et de vêtements de sport qui possède 313 magasins dans six pays européens.

Sur le FTSE 250, Marshalls a perdu 15%.

Le fabricant de pierres naturelles et de béton a déclaré que son chiffre d'affaires pour les quatre mois se terminant le 30 avril s'élevait à 227 millions de livres sterling, contre 202 millions de livres sterling l'année précédente. Cela représente une croissance de 12 %, y compris le bénéfice de l'acquisition de Marley.

Toutefois, à périmètre constant, le chiffre d'affaires a baissé de 14 %. Marshalls a attribué cette baisse à un climat macroéconomique incertain, à une réduction de la construction de nouveaux logements et à la faiblesse persistante des activités de réparation, d'entretien et d'amélioration des logements privés.

Marshalls a également noté qu'au cours du premier trimestre de l'année, les mises en chantier de logements neufs au Royaume-Uni ont été inférieures de 27 % à celles de 2022, selon le National House Building Council.

"La direction a agi rapidement pour réduire les coûts de l'entreprise et accélère les plans visant à améliorer l'efficacité de la production, tout en garantissant la flexibilité nécessaire pour répondre à l'amélioration de la demande du marché", a déclaré M. Marshalls.

Sur l'AIM, les actions d'Echo Energy ont bondi de 70 %.

La société d'énergie axée sur l'Amérique latine a déclaré qu'elle prévoyait de vendre 65 % de sa participation de 70 % dans Santa Cruz Sur à Selva Maria Oil et Interoil Exploration & Production. Echo Energy a déclaré qu'elle recevrait 1,7 million de livres sterling en espèces.

Echo a ajouté que la vente répondait à ses problèmes de financement à court terme en lui permettant de se libérer de ses créanciers importants dans le pays qui s'étaient accumulés pendant la période Covid-19 et en lui donnant accès à un financement pour les actifs de Santa Cruz.

Purplebricks a chuté de 62 % à la suite d'une déclaration commerciale décevante.

L'agent immobilier en ligne a déclaré qu'il s'attendait à terminer l'exercice financier clos le 30 avril 2023 conformément aux attentes de la direction.

Cependant, les niveaux d'instruction n'ont pas augmenté au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023 comme prévu précédemment, ce qui devrait nuire au chiffre d'affaires et aux bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements.

Purplebricks estime maintenant qu'il est nécessaire de conclure "rapidement" son examen stratégique, d'une manière qui fournira "plus de certitude" quant à sa propriété future.

Le processus de vente officiel de Purplebricks est en cours depuis le début du mois de mars. L'entreprise a indiqué qu'elle était actuellement en discussion avec un petit nombre de parties et que les négociations se poursuivaient.

En Asie, l'indice Nikkei 225 a progressé de 1,0 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 1,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 2,1 %. À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,2 %

Aux États-Unis lundi, Wall street a terminé en panorama, l'indice Dow Jones Industrial Average terminant en baisse de 0,2 %, le S&P 500 étant stable et le Nasdaq Composite en hausse de 0,2 %.

Le pétrole Brent était coté à 76,25 USD le baril tôt à Londres ce mardi, en hausse par rapport aux 74,94 USD de vendredi. L'or était coté à 2 022,62 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 013,19 USD.

Le calendrier économique de mardi prévoit une réunion politique clé pour éviter un défaut de paiement de la dette américaine.

La réunion de la Maison Blanche implique M. Biden, le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et le leader républicain du Sénat Mitch McConnell, mettant en branle le round décisif d'une lutte de pouvoir qui menace également d'avoir des conséquences massives pour la plus grande économie du monde.

Le relèvement du plafond de la dette nationale, qui permet au gouvernement de payer les dépenses déjà engagées, fait souvent partie de la routine. Mais le relèvement de la limite d'emprunt, qui s'élève actuellement à 31 400 milliards de dollars, est une question controversée depuis plusieurs années, les républicains du Congrès faisant pression pour que les dépenses soient réduites et que le déficit budgétaire diminue en échange du relèvement du plafond.

