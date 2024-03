(Alliance News) - Les actions à Londres se sont négociées à la hausse tôt jeudi, lors du dernier jour de négociation d'une semaine écourtée par les vacances, en dépit de quelques mots hawkish de la part d'un banquier central américain.

Il en va de même pour les chiffres non révisés de l'Office des statistiques nationales qui confirment que le Royaume-Uni est entré en récession technique au quatrième trimestre 2024.

"La seule chose dont les investisseurs ont besoin, c'est que le rêve d'une baisse des taux de la Réserve fédérale reste d'actualité jusqu'à la réunion de juin. Et pour l'instant, c'est le cas. L'activité sur les contrats à terme des Fed funds donne environ 64% de chances pour une baisse des taux en juin", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"Mais notez que cette probabilité était d'environ 75 % la semaine dernière et qu'elle diminue car de nombreux investisseurs pensent que la Fed ne sera pas en mesure de réduire les taux avec une croissance robuste et une inflation en dents de scie. En effet, la dernière mise à jour du PIB américain est attendue aujourd'hui et devrait confirmer une croissance supérieure à 3 % pour l'économie américaine au cours du dernier trimestre de l'année dernière, contre près de 5 % au trimestre précédent. Ces niveaux n'appellent pas à une réduction imminente de la Fed".

En ce qui concerne les entreprises, JD Sports a déclaré avoir surpassé le marché des vêtements de sport sur l'ensemble de l'année, avec une croissance des ventes à périmètre constant.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,3 % à 7 955,13

Hang Seng : en hausse de 1,1 % à 16 564,84

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,5% à 40 168,07

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 1,0 % à 7 896,90

DJIA : clôture en hausse de 477,75 points, 1,2%, à 39 760,08

S&P 500 : clôture en hausse de 44,91 points, 0,9%, à 5 248,49

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 83,82 points, 0,5%, à 16 399,52

EUR : en baisse à 1,0802 USD (1,0823 USD)

GBP : baisse à 1,2615 USD (1,2630 USD)

USD : en hausse à 151,38 JPY (151,35 JPY)

Or : hausse à 2 193,16 USD l'once (2 190,33 USD)

(Brent : en hausse à 85,66 USD le baril (85,41 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

08:55 GMT chômage en Allemagne

09:00 GMT masse monétaire zone euro

12:30 GMT PIB USA

12:30 GMT chômage initial aux Etats-Unis

14:00 GMT Ventes de logements en attente aux Etats-Unis

14:00 GMT Indice du sentiment des consommateurs du Michigan (États-Unis)

15:00 GMT Activité manufacturière de la Fed de Kansas City (États-Unis)

Le Royaume-Uni est entré en récession technique au quatrième trimestre 2023, ont confirmé jeudi les chiffres de l'Office des statistiques nationales. Le produit intérieur brut britannique a chuté de 0,3 % au cours des trois mois se terminant en décembre par rapport au trimestre précédent, sans changement par rapport aux chiffres initiaux de l'ONS fournis en février. L'économie britannique a reculé de 0,1 % en glissement trimestriel au troisième trimestre 2023. Cela signifie que le Royaume-Uni est entré dans une récession technique à la fin de l'année dernière, qui est généralement définie comme deux baisses trimestrielles successives du produit intérieur brut. En termes de production pour le quatrième trimestre, l'ONS a déclaré qu'il y avait eu des baisses dans les trois principaux secteurs : les services ont baissé de 0,1 %, la production a baissé de 1,1 % et la production de la construction a baissé de 0,9 %. En ce qui concerne les dépenses, l'ONS indique que le volume du commerce net, la consommation des ménages et la formation brute de capital ont baissé, ce qui a été partiellement compensé par une augmentation de la consommation des administrations publiques.

La Réserve fédérale américaine devrait soit réduire, soit retarder ses réductions de taux d'intérêt en réponse aux données "décevantes" sur l'inflation, a déclaré un haut fonctionnaire de la Réserve fédérale. "Selon moi, il convient de réduire le nombre total de baisses de taux ou de les repousser à plus tard en réponse aux données récentes", a déclaré le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, lors d'une conférence à New York. "Les mesures de l'inflation à court terme m'indiquent maintenant que les progrès [dans la réduction de l'inflation] ont ralenti et se sont peut-être arrêtés. Mais nous aurons besoin de plus de données pour le savoir", a-t-il ajouté. "Je constate que la production économique et le marché du travail continuent d'être dynamiques, alors que les progrès en matière de réduction de l'inflation ont ralenti", a déclaré M. Waller. "En raison de ces signes, je ne vois aucune urgence à commencer à assouplir la politique monétaire", a-t-il poursuivi.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Jefferies réduit Diploma à 'hold' (acheter) - objectif de prix 3,950 (3,750) pence

Exane BNP ramène Aviva à 'sous-performance' ('neutre') - objectif de cours 420 (445) pence

Exane BNP ramène Legal & General à 'neutre' ('surperformance') - objectif 270 (280) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Le détaillant JD Sports a déclaré avoir surperformé le marché des vêtements de sport au cours des 53 semaines qui se sont terminées le 3 février. Il a déclaré que les ventes comparables ont augmenté de 4,2 % en glissement annuel et de 8,4 % organiquement à taux de change constant, tandis que les ventes totales ont augmenté de 3,6 % pour atteindre environ 10,5 milliards de livres sterling. Elle s'attend à ce que le bénéfice avant impôt soit conforme à la fourchette qu'elle a fixée, à savoir entre 915 et 935 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 991,4 millions de livres sterling de l'année précédente. "Nous avons bien progressé sur le plan stratégique, en ouvrant 215 nouveaux magasins JD et en concentrant nos efforts sur le développement de JD et l'amélioration du bénéfice par action grâce à la prise de contrôle total d'ISRG et de MIG", a déclaré Regis Schultz, directeur général. L'entreprise a présenté ses prévisions initiales de bénéfices pour l'exercice 2025, qui se situent entre 900 et 980 millions de livres sterling, tout en déclarant que les transactions réalisées depuis le début de l'exercice sont conformes à ses attentes après sept semaines. M. Schultz a poursuivi : "En ce qui concerne l'avenir, l'environnement commercial actuel reste difficile en raison de la diminution de l'innovation en matière de produits et de l'intensification de l'activité promotionnelle, en particulier en ligne. Nous nous attendons à ce que les conditions commerciales s'améliorent au fur et à mesure que nous avançons dans l'année, aidés par un été sportif chargé et des comparaisons plus souples par rapport à l'année dernière".

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a décidé de ne pas soumettre à une enquête de phase 2 le projet d'acquisition par Aviva, assureur coté au FTSE 100, de la division d'assurance-vie et de services de retraite d'AIG, AIG Life. L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré que cette décision était fondée sur les informations actuellement disponibles et qu'elle serait annoncée "dès que cela sera raisonnablement possible". En février, la CMA a déclaré qu'elle enquêtait sur l'opération, estimant qu'elle pourrait réduire la concurrence dans le secteur des services au Royaume-Uni.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le fournisseur de solutions automatisées de test et d'assurance Spirent a déclaré avoir accepté de racheter Keysight Technologies pour un montant de 1,16 milliard de livres sterling. Spirent a déclaré que l'offre était supérieure à l'offre existante de Viavi, qui s'élevait à 1,01 milliard de livres sterling. La dernière offre valorise Spirent à 201,5 pence par action, 199,0 pence en numéraire et 2,5 pence en dividende spécial. Bill Thomas, président du conseil d'administration de Spirent, a commenté l'opération : "Le conseil d'administration de Spirent est heureux de recommander l'offre en numéraire de Keysight pour Spirent, qui représente une augmentation de 15 % par rapport à la proposition de Viavi. Le directeur général Eric Updyke a ajouté : "L'offre de Keysight pour Spirent offrira de nouvelles opportunités à nos employés et renforcera notre offre à la clientèle, compte tenu de l'expertise technologique de Keysight, de ses capacités et de sa solide plate-forme mondiale avec son étendue et sa profondeur de solutions de pointe."

AUTRES ENTREPRISES

Hutchmed, développeur de traitements contre le cancer et les maladies immunologiques, a déclaré que sa demande supplémentaire de nouveau médicament pour le savolitinib a été acceptée pour examen par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux. Si elle est acceptée, la nouvelle indication du savolitinib sera étendue aux patients n'ayant jamais reçu de traitement en Chine. Le savolitinib est un traitement pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique. Il avait précédemment reçu une autorisation conditionnelle en Chine. "Plus d'un tiers des patients atteints de cancer du poumon dans le monde se trouvent en Chine", note Hutchmed.

L'entreprise de services publics en difficulté Thames Water a déclaré que ses actionnaires n'injecteraient pas les 500 premiers millions de livres sterling de financement convenus l'été dernier dans le groupe, car les réglementations du secteur rendent son plan d'affaires "ininvestissable". Thames Water, le plus grand fournisseur d'eau du Royaume-Uni avec 15 millions de foyers à Londres et dans le Sud-Est, a déclaré que le plan de financement élaboré en juillet dernier était soumis à certaines conditions, notamment un plan d'entreprise soutenu par des "dispositions réglementaires appropriées". Elle a déclaré que les réglementations imposées par l'organisme de surveillance du secteur, Ofwat, rendent le plan PR24 "ininvestissable" et que, par conséquent, la lettre de soutien des actionnaires datant de juillet dernier "n'a pas été satisfaite".

