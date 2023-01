Le FTSE 100 se maintient après une semaine difficile

(Alliance News) - Les actions européennes ont clôturé en hausse vendredi, récupérant quelques pertes à la fin d'une semaine qui a vu l'optimisme post-nouvelle année des marchés boursiers céder la place à la prudence.

À Londres, les détaillants de premier ordre et de moyenne capitalisation ont fait fi des mauvaises données sur la consommation au Royaume-Uni. Cependant, le FTSE 100 a sous-performé ses homologues européens, car les entreprises internationales ont souffert de l'appréciation de la livre sterling.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 23,30 points, soit 0,3 %, à 7 770,59. Le FTSE 250 a augmenté de 128,52 points, soit 0,7 %, à 19 702,63, et l'AIM All-Share a augmenté de 3,93 points, soit 0,5 %, à 856,02.

Pour la semaine, le FTSE 100 a perdu 0,9%, le FTSE 250 a cédé 1,3% et le AIM All-Share a cédé 1,0%.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,2 % à 777,04 vendredi. Le Cboe UK 250 a augmenté de 0,7 % à 17 225,22 et le Cboe Small Companies a ajouté 0,1 % à 13 982,67.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris a clôturé en hausse de 0,6%, tandis que le DAX 40 à Francfort a ajouté 0,7%.

"2022 était une bataille sur l'inflation et sur la hauteur des taux d'intérêt. 2023 est en train de devenir une bataille sur les conditions de récession et sur la quantité de nouvelles négatives intégrées dans les actions et les obligations. Il y a un large désaccord sur les deux, ce qui conduit à une image encore plus floue pour les investisseurs", ont commenté les analystes de Tower Bridge Advisors.

L'euro se situait à 1,0837 USD au moment de la clôture des actions européennes vendredi, en hausse par rapport à 1,0795 USD jeudi. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 129,88 JPY, en hausse par rapport à 128,45 JPY.

Pendant ce temps, de nouvelles données économiques ont dressé un tableau sombre de l'économie britannique.

Selon les dernières données publiées par l'Office for National Statistics, le volume des ventes au détail au Royaume-Uni aurait baissé de 1,0 % en décembre par rapport à novembre.

Les marchés s'attendaient à ce que les volumes des ventes au détail augmentent de 0,5 % par mois en décembre, selon FXStreet.

En outre, l'indicateur de confiance des consommateurs britanniques de GfK a plongé à un niveau presque historique en janvier.

La livre était cotée à 1,2379 USD vendredi soir à Londres, contre 1,2363 USD jeudi.

Les actions du secteur de la vente au détail ont largement repoussé les mauvaises données, qui sont en contradiction avec les mises à jour post-Noël largement positives du secteur. JD Sports a augmenté de 2,8 %, parmi les meilleures performances du FTSE 100.

Asos a bondi de 11 % après que Bank of America a relevé le détaillant de mode en ligne de "underperform" à "buy". Son homologue Boohoo a augmenté de 8,5 % après que BofA l'a fait passer de "neutre" à "acheter".

Le renforcement de la livre a cependant frappé les entreprises internationales, AstraZeneca et Diageo, deux des plus grandes composantes du FTSE 100, ayant chuté de 1,9 % et 0,3 %.

Alors que les grandes entreprises ont brillé, le détaillant In The Style a chuté de 29 %. Le vendeur de vêtements pour femmes s'attend à passer à une perte pour l'année se terminant le 31 mars.

In The Style prévoit un chiffre d'affaires annuel "de l'ordre" de 46 millions de GBP, soit une baisse de 19 % par rapport aux 57,3 millions de GBP de l'année précédente.

Elle prévoit une perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement comprise entre 4,3 millions et 4,8 millions de GBP, ce qui représente une oscillation par rapport à un Ebitda ajusté de 551 000 GBP il y a un an.

Ailleurs à Londres, Spirent a baissé de 19 % car elle a constaté une certaine hésitation chez ses clients pour le premier semestre 2023.

La société a expliqué que les conditions économiques mondiales ont poussé certains de ses clients à retarder leurs décisions d'investissement pour la nouvelle année. Par conséquent, elle s'attend désormais à ce que sa performance annuelle ait une pondération "plus lourde que d'habitude" vers le second semestre de 2023.

En 2022, cependant, le fournisseur de tests, d'analyses et de sécurité pour les réseaux de télécommunications a déclaré que ses résultats étaient conformes aux attentes.

Close Brothers a cédé 11 %. La banque d'affaires a déclaré qu'elle s'attendait à comptabiliser une provision supplémentaire dans ses états financiers intermédiaires contre le portefeuille de prêts de Novitas, à hauteur de 90 millions de livres sterling.

En 2021, Close Brothers a décidé de cesser définitivement l'approbation de prêts à de nouveaux clients pour tous les produits proposés par Novitas et de se retirer du marché du financement des services juridiques.

Le pétrole Brent était coté à 86,55 USD le baril vendredi soir à Londres, contre 85,36 USD jeudi soir. L'or était coté à 1 925,41 USD l'once, en hausse par rapport à 1 919,03 USD.

Les actions à New York étaient en hausse au moment de la clôture des marchés boursiers à Londres. Le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,5 %, le S&P 500 a grimpé de 0,9 % et le Nasdaq Composite a bondi de 1,4 %.

L'action "A" d'Alphabet était en hausse de 4,6 %. La société mère de Google a déclaré qu'elle allait supprimer environ 12 000 emplois, la dernière grande entreprise technologique à réduire ses effectifs.

Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, a déclaré dans un courriel envoyé au personnel : "J'ai des nouvelles difficiles à partager. Nous avons décidé de réduire nos effectifs d'environ 12 000 postes.

"J'assume l'entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits ici."

Le PDG a déclaré que les licenciements sont mondiaux, qu'ils ont un impact immédiat sur les employés américains et qu'ils toucheront les équipes de toute l'entreprise.

Alphabet rejoint Microsoft, Salesforce, Meta Platforms, propriétaire de Facebook, et Amazon en imposant des suppressions d'emplois alors que l'économie mondiale s'enfonce dans le ralentissement.

Netflix a gagné 6,5 % grâce à une croissance des abonnés supérieure aux prévisions et à un changement au sommet.

Netflix a déclaré avoir ajouté 7,7 millions d'abonnés au quatrième trimestre 2022, battant nettement les prévisions de 4,5 millions, bien que ralentissant par rapport aux 8,3 millions de l'année précédente.

Le service de streaming a déclaré que son fondateur, Reed Hastings, passera de co-chef exécutif à président exécutif. Ce changement reflète celui d'autres fondateurs de technologies, tels que Jeff Bezos d'Amazon.

Le chef des opérations Greg Peters rejoindra Ted Sarandos en tant que co-directeur.

La société a également réitéré son intention d'utiliser la croissance des revenus comme principale mesure de croissance à l'avenir, plutôt que les ajouts d'abonnés.

Les marchés financiers de Shanghai et de Hong Kong sont fermés lundi pour les vacances du Nouvel An lunaire. Shanghai est fermée pour toute la semaine, tandis que Hong Kong rouvre ses portes le jeudi. La semaine s'accélère avec une série d'indices PMI flash mardi et une annonce des taux d'intérêt de la Banque du Canada mercredi.

Le calendrier des entreprises locales de lundi comprend les résultats semestriels de la société Oxford Cannabinoid Technologies, spécialisée dans les médicaments à base de cannabinoïdes, ainsi qu'une déclaration commerciale de Tritax Big Box REIT.

À New York, Microsoft publie ses résultats semestriels mardi, l'entreprise aérospatiale Boeing et le constructeur de voitures électriques Tesla affichent leurs chiffres annuels mercredi, avant le grand groupe pétrolier Chevron jeudi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.