JD Sports Fashion Plc est un détaillant multicanal de marques de sport, de mode et de plein air basé au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans la vente de chaussures et de vêtements de sport, de mode et de plein air, combinant des marques mondiales telles que Nike, adidas, Puma et The North Face, avec des marques propres telles que Pink Soda et Supply & Demand. Les segments de la société comprennent la mode sportive et les activités de plein air. Ses marques de mode sportive comprennent JD, Size ?, Footpatrol, Finish Line, Shoe Palace, DTLR, Livestock, Sprinter, Sport Zone, Perry Sport et Sizeer. Ses marques de plein air comprennent Go Outdoors (GO), Blacks, Millets, Tiso, Ultimate Outdoors, Fishing Republic et Naylors. Finish Line est un détaillant de chaussures, de vêtements et d'accessoires de sport multimarques aux États-Unis. Shoe Palace est un détaillant de chaussures et de vêtements de sport de marque situé sur la côte ouest des États-Unis et compte plus de 160 magasins sous l'enseigne Shoe Palace.

Secteur Détaillant habillement et accessoires