Le bénéfice de JD Sports devrait dépasser le milliard de livres cette année

JD Sports Fashion a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que son bénéfice dépasse le milliard de livres (1,3 milliard de dollars) pour la première fois cette année, car son offre de baskets, de joggers et de sweats à capuche continue de plaire aux jeunes acheteurs.

Le groupe, qui exploite 3 400 magasins dans 32 pays et des boutiques en ligne, a annoncé un bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels de 991,4 millions de livres pour l'exercice clos le 28 janvier, un résultat record supérieur aux prévisions et en hausse par rapport aux 947,2 millions de livres de l'exercice 2021-22.

Pour 2023-24, elle prévoit 1,03 milliard de livres, ce qui correspond à la moyenne actuelle des attentes du consensus.

Le chiffre d'affaires de 2022-23 s'élève à 10,1 milliards de livres, contre 8,6 milliards de livres, et JD s'est dit rassuré par les résultats de son nouvel exercice à ce jour, avec une croissance organique des ventes de plus de 15 % après 13 semaines.

"Cette performance est une nouvelle preuve que les consommateurs du monde entier sont plus que jamais attirés par la proposition différenciée de JD", a déclaré le président Andrew Higginson. (Reportage de James Davey ; rédaction de William James et Paul Sandle)