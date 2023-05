Le chiffre d'affaires annuel de JD Sports est en hausse, mais son bénéfice est en baisse

(Alliance News) - JD Sports Fashion PLC a fait état mercredi d'une hausse des ventes pour l'exercice 2023, mais d'une baisse des bénéfices.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 28 janvier, le détaillant de vêtements de sport basé dans le Lancashire a déclaré que les recettes ont augmenté de 18 % pour atteindre 10,13 milliards de livres sterling, contre 8,56 milliards de livres sterling l'année précédente. Ce chiffre est supérieur aux prévisions de Shore Capital Markets, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 9,67 milliards de livres sterling.

Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 33 %, passant de 654,7 millions de livres sterling à 440,9 millions de livres sterling

La baisse du bénéfice est due à des éléments d'ajustement plus élevés, "principalement [liés] à un mouvement sans effet sur la trésorerie de la valeur actuelle des futures options de vente et d'achat détenues par des actionnaires minoritaires dans certaines filiales et aux pertes encourues lors de la cession de nos activités de mode de marque non essentielles", a expliqué JD Sports.

Le bénéfice d'exploitation a diminué de 29 %, passant de 721,2 millions de livres sterling à 509,8 millions de livres sterling.

Depuis la fin de l'année, JD Sports a déclaré que la croissance organique des ventes à taux de change constant était supérieure à 15 %.

Le président Andrew Higginson a déclaré : "Le groupe est rassuré par les résultats obtenus jusqu'à présent au cours de la nouvelle période financière, avec une croissance des ventes organiques à taux de change constants de plus de 15 % après 13 semaines. Cette performance est une preuve supplémentaire que les consommateurs du monde entier sont plus que jamais attirés par la proposition différenciée de JD, avec son expérience en magasin qui attire l'attention, l'étendue de la gamme de marques et la disponibilité des styles clés."

En ce qui concerne l'avenir, JD Sports s'attend à atteindre les attentes moyennes actuelles du consensus du marché pour un bénéfice avant impôt ajusté de 1,03 milliard de livres sterling pour l'exercice 2024, ce qui représenterait une hausse par rapport aux 991,4 millions de livres sterling réalisés pour l'exercice 2023.

JD a augmenté son dividende final à 0,67 pence par action, contre 0,35 pence un an plus tôt, ce qui porte le total annuel à 0,80 pence, contre 0,35 pence un an plus tôt.

Les actions étaient en baisse de 5,2 % à 161,45 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

