Les actions de JD Sports bondissent après des ventes de Noël exceptionnelles

(Alliance News) - JD Sports Fashion PLC a déclaré mercredi que la croissance des revenus s'est accélérée à l'approche de Noël, et la société prévoit désormais un bénéfice annuel dans le haut de la fourchette des attentes du marché.

Les actions JD Sports étaient en hausse de 5,1% à 148,05 pence chacune mercredi matin à Londres. Il s'agit de la meilleure performance des grandes capitalisations.

Le détaillant de vêtements de sport basé à Lancashire a déclaré que le revenu organique des six semaines au 31 décembre a bondi de plus de 20 % par rapport à l'année précédente. Au cours des 22 semaines jusqu'à la fin du mois de décembre, le revenu organique a augmenté de plus de 10 % par an. La croissance organique annuelle s'est accélérée par rapport aux 5% du premier semestre.

JD Sports prévoit maintenant un bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels pour l'exercice financier se terminant le 28 janvier à l'extrémité supérieure d'une fourchette de consensus du marché de 933 millions de GBP et 985 millions de GBP.

Le haut de cette fourchette représente une croissance de 4,0 % par rapport aux 947,2 millions de GBP de l'année précédente.

"Le résultat final reflétera toutefois les transactions effectuées pendant le reste du mois de janvier, la période des soldes d'après Noël n'ayant pas encore eu lieu sur certains de nos marchés européens les plus importants", a déclaré JD Sports.

Le président-directeur général Regis Schultz a ajouté : "L'engagement de nos équipes pendant la période de pointe a été phénoménal. Nombre de nos magasins et sites Web ont enregistré des ventes record et les produits et l'expérience de vente au détail de JD, leader sur le marché, ont captivé l'imagination des clients dans le monde entier comme jamais auparavant".

Pour l'exercice 2024, elle prévoit que son résultat net atteindra 1 milliard de GBP.

En septembre, JD Sports Fashion a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires, qui est passé de 3,89 milliards de livres sterling un an plus tôt à 4,42 milliards de livres sterling au cours des six mois qui se sont terminés le 30 juillet. Le bénéfice avant impôt a toutefois baissé à 298,3 millions de GBP, contre 364,6 millions de GBP.

