Les blue-chips grimpent, Direct Line chute de 28%.

(Alliance News) - Les vendeurs d'articles de sport ont été les vedettes des premiers échanges à Londres grâce aux bons chiffres de JD Sports, alors que les épiciers, les constructeurs de maisons et les assureurs ont eu du mal à suivre les mises à jour mal reçues de J Sainsbury, Barratt et Direct Line.

Le FTSE 100 a réalisé une hausse précoce en l'absence de nouveaux commentaires bellicistes de la part des banquiers centraux américains mardi. Cependant, les gains pourraient être de courte durée si l'impression de l'inflation américaine de jeudi est chaude.

Les actions de moyenne et petite capitalisation ont moins bien résisté.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 26,01 points, soit 0,3 %, à 7 720,50 mercredi matin. Le FTSE 250 était en baisse de 19,48 points, soit 0,1%, à 19 371,49, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,87 points, soit 0,1%, à 849,12.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3% à 772,08, mais le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 16 842,48. Le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 13 732,67.

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,2%.

Le Shanghai Composite en Chine a clôturé en baisse de 0,2%, mais le Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 0,5%. Le Nikkei 225 a ajouté 1,0 % à Tokyo, tandis que le S&P/ASX 200 de Sydney a augmenté de 0,9 %.

Le dollar a connu des difficultés dans les échanges asiatiques, mais s'est légèrement redressé après l'ouverture des marchés boursiers à Londres.

La livre s'échangeait à 1,2145 USD tôt mercredi à Londres, inchangé par rapport à 1,2146 USD mardi soir, mais en baisse par rapport à 1,2177 USD plus tôt dans la matinée.

L'euro a grimpé à 1,0735 USD contre 1,0724 USD, bien qu'il se soit éloigné d'un sommet intrajournalier de 1,0757 USD. Contre le yen, le dollar a légèrement augmenté à 132,62 JPY contre 132,29 JPY.

Le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré mardi que "le chômage est resté faible alors que nous avons resserré la politique monétaire et fait des progrès dans la réduction de l'inflation", dans un discours préparé pour un événement en Floride.

"Je prends cela comme un signe d'espoir que nous pouvons réussir à réduire l'inflation sans un ralentissement économique significatif", a-t-elle ajouté.

Ses commentaires sont intervenus après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait évité de parler de politique future dans un discours à Stockholm. Il a toutefois souligné l'importance de l'indépendance de la banque centrale.

La lecture de l'indice des prix à la consommation américain de jeudi sera l'un des premiers tests majeurs de l'année pour le marché boursier. Les investisseurs en actions espèrent que la lecture annuelle de décembre sera égale ou inférieure au consensus du marché cité par FXStreet de 6,5 %, ce qui constituerait un ralentissement par rapport aux 7,1 % de novembre.

Les analystes de la Lloyds Bank ont commenté : "Les récentes indications provenant d'un certain nombre d'économies, y compris la zone euro et les États-Unis, selon lesquelles l'inflation a atteint un pic, font baisser les rendements obligataires et les attentes du marché en matière de hausse des taux d'intérêt directeurs. L'IPC américain de demain semble certain de montrer une nouvelle baisse de l'inflation globale étant donné le récent déclin des prix de l'énergie, tandis que l'inflation de base des biens pourrait avoir baissé à nouveau en raison des signes de désengorgement. Cependant, l'inflation des services pourrait repartir à la hausse, étant donné que les marchés du travail tendus semblent encore alimenter les pressions sur les coûts intérieurs."

À Londres, JD Sports a gagné 4,7 %, la meilleure performance du FTSE 100. Peer Frasers, propriétaire de Sports Direct, a grimpé de 2,8 %.

JD Sports a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires s'est accélérée à l'approche de Noël, et que le détaillant de produits d'athlétisme prévoit désormais un bénéfice annuel dans le haut de la fourchette des attentes du marché.

JD Sports a déclaré que les recettes organiques au cours des six semaines jusqu'au 31 décembre ont bondi de plus de 20 % par rapport à l'année précédente. Au cours des 22 semaines jusqu'à la fin du mois de décembre, le revenu organique a augmenté de plus de 10 % par rapport à l'année précédente. La croissance organique annuelle s'est accélérée par rapport aux 5% du premier semestre.

JD Sports prévoit maintenant un bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels pour l'exercice financier se terminant le 28 janvier à l'extrémité supérieure d'une fourchette de consensus du marché de 933 millions de GBP et 985 millions de GBP. Le haut de cette fourchette représente une croissance de 4,0 % par rapport aux 947,2 millions de GBP de l'année précédente.

Sainsbury's a profité d'un Noël exceptionnel, mais le marché n'a pas été impressionné. Ses actions ont chuté de 2,8 %. L'épicier a entraîné son homologue Tesco dans une baisse de 1,3 %.

Sainsbury's a déclaré que ses volumes d'épicerie de Noël ont surpassé ceux du marché. Au cours des six semaines au 7 janvier, les ventes au détail totales, hors carburant, ont augmenté de 7,1 % en glissement annuel.

Elles ont augmenté de 9,6 % par rapport à trois ans plus tôt. À elles seules, les ventes d'épicerie ont grimpé de 7,1 % en glissement annuel au cours de la période de six semaines, faisant un bond de 15 % par rapport à la période antérieure au virus. Au cours des 16 semaines jusqu'au 7 janvier, troisième trimestre de l'épicerie, les ventes au détail ont augmenté de 5,2 % en glissement annuel.

Sainsbury's s'attend maintenant à ce que le bénéfice sous-jacent avant impôts pour l'exercice financier se terminant en mars se situe dans la partie supérieure des prévisions de 630 à 690 millions de GBP. Il s'agirait toutefois d'une baisse par rapport aux 730 millions de GBP enregistrés un an plus tôt.

L'analyste Orwa Mohamad de Third Bridge a noté que les chaînes de magasins à prix réduits réduisent la part de marché de l'épicier.

"Sainsbury's mène un combat d'arrière-garde pour maintenir ses marges bénéficiaires brutes en répercutant prudemment les coûts supplémentaires sur les clients. Cependant, chaque jour où la crise du coût de la vie persiste donne plus de force à des entreprises comme Aldi et Lidl, car le nombre de leurs magasins augmente et la stigmatisation des discounters s'estompe", a commenté M. Mohamad.

Barratt Developments a chuté de 2,2 % après avoir averti que le marché du logement britannique avait subi un ralentissement.

Au cours des six mois se terminant le 31 décembre, le nombre total de maisons achevées, y compris les coentreprises, est passé de 8 067 à 8 626. Son taux de vente a toutefois faibli, passant à 0,44 réservations privées nettes par point de vente actif par semaine, contre 0,79 un an plus tôt.

Barratt a ajouté : "En supposant que les taux de réservation nets augmentent conformément aux schémas commerciaux normaux du printemps pour atteindre environ 0,50 maison par point de vente actif par semaine, nous resterons sur la bonne voie pour atteindre un consensus de 17 475 maisons achevées".

Il a averti que les achèvements de maisons seront inférieurs au consensus et se situeront dans la fourchette de 16 000 à 16 500 si le marché du logement ne se redresse pas au printemps.

Taylor Wimpey a chuté de 1,4 % dans une lecture négative.

Toutefois, c'est Admiral qui a enregistré la plus mauvaise performance parmi les grandes capitalisations, chutant de 13 % en raison des mauvaises nouvelles de son homologue Direct Line, cotée au FTSE 250, dont les actions ont plongé de 28 %.

Direct Line ne déclarera pas de dividende final pour 2022, car le quatrième trimestre de l'assureur a été entaché par une augmentation des demandes d'indemnisation due au temps froid de décembre.

Elle s'attend à ce que les demandes d'indemnisation liées au "phénomène de gel" s'élèvent à environ 90 millions de GBP dans sa branche Home & Commercial. Si l'on ajoute à cela une autre vague de froid à peu près à la même époque l'année dernière, ainsi que les événements de l'été, Direct Line s'attend à un total de 140 millions de GBP de sinistres liés aux intempéries pour 2022, soit presque le double de ses prévisions de 73 millions de GBP.

En attendant, l'inflation des sinistres reste une "caractéristique" de sa branche automobile. En l'absence d'un versement final, le dividende total de Direct Line pour l'année s'élèvera à 7,6 pence, contre 22,7 pence en 2021.

Ailleurs à Londres, l'éditeur de journaux Reach a plongé de 29%.

Reach a déclaré que les revenus du quatrième trimestre au 25 décembre ont baissé de 4,2 % en glissement annuel. Le revenu annuel a baissé de 2,3 %.

Au cours du dernier trimestre, les recettes publicitaires seules ont baissé de 20 %.

"Au cours de l'année 2023, nous visons actuellement des économies supplémentaires d'au moins 30 millions de livres sterling pour aider à atténuer l'impact des pressions macroéconomiques et soutenir notre investissement dans la transition vers un avenir plus numérique et plus rentable pour toutes les parties prenantes", a-t-il déclaré.

Lookers a augmenté de 6,1 %. La mise à jour commerciale réjouissante du concessionnaire automobile comprenait une amélioration des performances des activités liées aux voitures d'occasion et aux voitures neuves, ainsi qu'un accord avec un fabricant chinois de véhicules électriques dont le nom n'a pas été révélé et qui envisage de pénétrer le marché britannique.

"Nous sommes ravis de représenter un fabricant de VE chinois de premier plan à l'échelle mondiale pour son entrée sur le marché britannique, à partir des sites existants dans le Nord-Est, le Yorkshire du Sud et l'Irlande du Nord. En outre, nous sommes heureux d'ajouter la marque emblématique MG à nos relations avec les marques et nous représenterons MG à partir de notre site existant à Worcester", a déclaré Lookers.

La société prévoit un bénéfice sous-jacent avant impôts de plus de 80 millions de GBP en 2022, contre 90,1 millions de GBP en 2021. Le chiffre de l'année précédente comprenait 9,8 millions de GBP de soutien Covid-19.

Le pétrole Brent était coté à 79,91 USD le baril tôt mercredi, en légère hausse par rapport à 79,74 USD. L'or s'est négocié à 1 882,71 USD l'once, en hausse par rapport à 1 875,50 USD.

