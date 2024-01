(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient légèrement en hausse à la mi-journée jeudi, le FTSE 100 semblant vouloir mettre fin à la série de deux jours de pertes qu'il a subie au début de l'année.

Les détaillants Next et JD Sports ont été respectivement les plus performants et les moins performants des valeurs vedettes, après que les deux aient fourni des mises à jour commerciales incluant la période de Noël.

Les actions américaines ont été appelées à ouvrir en hausse, suite à la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, et avant le premier des deux relevés mensuels de l'emploi américain jeudi.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 7,08, soit 0,1%, à 7 689,41. Le FTSE 250 était en hausse de 14,33 points, soit 0,1%, à 19 340,73, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,28 point, soit une hausse marginale, à 754,34.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1 % à 767,56, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2 % à 16 806,97, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,4 % à 14 916,62.

L'économie britannique des services a enregistré en décembre sa meilleure performance depuis six mois, une fin d'année faste qui a contribué à stimuler le secteur privé dans son ensemble, selon les chiffres.

L'indice final de l'activité commerciale des services de S&P Global UK a grimpé à 53,4 points en décembre, contre 50,9 en novembre. Ce chiffre est supérieur à la marque de 50,0 pour le deuxième mois consécutif et à l'estimation rapide de 52,7.

L'indice composite final des directeurs d'achat de S&P Global UK, corrigé des variations saisonnières, a atteint 52,1 points en décembre, contre 50,7 en novembre et au-dessus de la valeur neutre de 50,0 pour le deuxième mois consécutif. Ce résultat est supérieur à l'estimation rapide du mois dernier, qui était de 51,7 points, et constitue la valeur finale la plus élevée depuis le mois de juin.

"Le nouveau rebond du PMI de décembre suggère qu'une récession devrait être évitée de justesse", a déclaré Gabriella Dickens, analyste chez Pantheon Macroeconomics.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %.

Le déclin du secteur des services de la zone euro a légèrement ralenti en décembre, selon les données d'enquête de S&P Global.

Le dernier indice HCOB des directeurs d'achat des services a affiché 48,8 points en décembre, en légère hausse par rapport aux 48,7 points de novembre et marquant la cinquième contraction mensuelle consécutive. Le chiffre est resté en dessous de la barre des 50 points sans changement, mais a dépassé l'estimation rapide de 48,1 points.

S&P Global a déclaré que la demande de services a chuté à la fin de l'année, tandis que les ventes et les recettes des nouvelles entreprises ont également diminué.

L'indice PMI composite HCOB de la zone euro - une moyenne pondérée des indices PMI de l'industrie manufacturière et des services de la zone euro - a affiché 47,6 points en décembre, sans changement par rapport à novembre, et est resté en dessous du seuil de 50 points.

La livre sterling était cotée à 1,2705 USD à la mi-journée jeudi, en hausse par rapport à 1,2646 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0958 USD, en hausse par rapport à 1,0915 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 144,19 yens, en hausse par rapport à 143,50 yens.

Dans le FTSE 100, Next a augmenté de 4,7%. Le détaillant a déclaré que les ventes à prix plein en novembre et décembre ont été meilleures que prévu.

Dans une mise à jour commerciale couvrant les neuf semaines jusqu'au 30 décembre, Next a déclaré que les ventes à prix plein ont augmenté de 5,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 39 millions de livres sterling de plus que ses prévisions précédentes d'une augmentation de 2,0 % pour la période.

Next a relevé ses prévisions de bénéfices avant impôts pour l'ensemble de l'année de 20 millions de livres sterling, soit 4,0 %, à 905 millions de livres sterling par rapport à l'année dernière, en précisant que 17 millions de livres sterling de cette hausse proviennent de la progression des ventes à ce jour et 3 millions de livres sterling d'une prévision revue à la hausse pour les ventes à prix plein en janvier.

JD Sports a plongé de 23 %, après avoir réduit ses perspectives de bénéfices en raison d'une croissance des ventes et de marges brutes plus faibles que prévu.

Le détaillant a déclaré que le chiffre d'affaires organique a augmenté de 6,0 % au cours des 22 semaines qui se sont terminées le 30 décembre, à taux de change constant, par rapport à l'année précédente, avec une croissance de 1,8 % à taux de change constant. Ce chiffre est légèrement inférieur à ses attentes. Le détaillant s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 8 % pour l'exercice se terminant le 3 février.

Par conséquent, il prévoit un bénéfice avant impôts et éléments ajustés compris entre 915 millions et 935 millions de livres sterling pour l'exercice financier. Ce chiffre est inférieur aux attentes du marché, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 1,04 milliard de livres sterling, et que JD Sports avait déclaré vouloir atteindre en septembre.

"Nos marchés clés ont connu une augmentation des activités promotionnelles pendant la haute saison, en raison d'un consommateur plus prudent, mais nous continuons à accroître notre part de marché", a déclaré Regis Schultz, président-directeur général de JD Sports.

"Nous sommes confiants dans notre stratégie et nous continuons à investir dans notre chaîne d'approvisionnement, nos systèmes et nos magasins, soutenus par notre forte génération de liquidités et notre bilan sain".

Les grandes compagnies pétrolières BP et Shell ont augmenté respectivement de 1,8 % et de 0,9 %, en raison de la hausse des prix du pétrole. Le pétrole Brent a acheté 78,87 USD le baril tôt jeudi, plus haut que les 78,13 USD de mercredi, alors que les traders évaluent les derniers développements au Moyen-Orient.

"La région reste une poudrière en raison de la guerre entre Israël et Gaza, et la perturbation des routes maritimes à travers la mer Rouge est également un facteur clé derrière la flambée du brut", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Topps Tiles a perdu 7,0%.

Le détaillant a déclaré que les ventes au cours des 13 semaines se terminant le 30 décembre étaient en baisse de 4,0 % par rapport à l'année précédente, avec des ventes comparables en baisse de 7,1 %.

Il a expliqué que les transactions du premier trimestre reflétaient les défis actuels en matière de dépenses de consommation discrétionnaire, en particulier ceux qui ont un impact sur les entreprises desservant le secteur de la réparation, de l'entretien et de l'amélioration.

Topps Tiles s'attend à ce que son bénéfice annuel soit plus important au second semestre, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le calendrier des congés payés, la consommation d'énergie plus élevée au premier semestre et les activités commerciales générales au premier semestre.

Sur l'AIM, Angle a grimpé de 66 % après avoir dévoilé des résultats cliniques "révolutionnaires" issus de l'analyse moléculaire de l'ADN d'échantillons de sang de patients cancéreux, qui "donnent un aperçu unique de la progression du cancer de chaque patient et de la manière dont il peut être traité".

La société de diagnostic médical a déclaré que les résultats "mettent en évidence le potentiel du système Parsortix pour identifier des variantes clés [de] mutations de l'ADN manquées par d'autres approches afin d'aider à guider les décisions de traitement".

Les actions à New York ont été appelées à augmenter. L'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite ont tous progressé de 0,2 %.

Sur le calendrier des données américaines jeudi, il y a le rapport sur l'emploi ADP à 1315 GMT, un précurseur de l'emploi non agricole de vendredi. La dernière lecture des demandes initiales de chômage est à 1330 GMT, avant un PMI des services à 1445 GMT.

Les données arrivent après que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale aient été publiées la nuit dernière.

"Les minutes du FOMC d'hier ont apporté un peu de quelque chose pour tout le monde, les membres exprimant leur prudence alors qu'ils tentent de ramener l'inflation à son objectif. Bien qu'ils ne voient actuellement aucun risque de hausse de l'inflation, ils craignent de freiner la désinflation actuelle s'ils changent de cap trop rapidement. Néanmoins, l'élément clé à retenir est qu'ils examinent la mesure sur six mois de l'indice de base des prix à la consommation, qui a déjà chuté en dessous de 2 %", a commenté Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

"Dans ce contexte, les marchés sont restés très pessimistes et s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt à six reprises au cours de l'année. Tous les regards se tournent à présent vers les données relatives à l'emploi aux États-Unis, le chiffre de la masse salariale ADP d'aujourd'hui conduisant au rapport sur l'emploi de demain. Un membre de la Fed, M. Barkin, estimant qu'un atterrissage en douceur est de plus en plus probable, une détérioration progressive des chiffres de l'emploi et du taux de chômage pourrait aider à faire pression sur le FOMC pour qu'il réduise ses taux en mars".

L'or était coté à 2 047,78 USD l'once à la mi-journée jeudi, en hausse par rapport aux 2 038,89 USD de mercredi.

