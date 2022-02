JDE Peet's affiche une hausse de 2 % de son bénéfice principal et affirme qu'il fera face à l'inflation en 2022. 23/02/2022 | 10:43 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires JDE Peet's NV, l'une des plus grandes entreprises de café au monde, a fait état mercredi d'une hausse de 2% de son bénéfice de base annuel qui a dépassé les attentes des analystes, et a prévu un bénéfice brut "stable" pour 2022 malgré une forte inflation. Les actions ont bondi de 8,6% à 28,56 euros vers 0919 GMT. Le bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est établi à 1,30 milliard d'euros (1,47 milliard de dollars). Les analystes interrogés dans le cadre d'un sondage réalisé par la société s'attendaient à ce que l'EBITDA reste inchangé par rapport à 2020, à 1,28 milliard d'euros. Le directeur général de JDE Peet's, Fabien Simon, s'est dit confiant que la société, qui possède une gamme de marques de café et de thé, notamment Pickwick, Senseo, Tassimo, TiOra et L'OR, allait "traverser avec succès une année d'inflation sans précédent en 2022." Dans une obligation sur les résultats, Martin Deboo, analyste de Jefferies, a déclaré que les bénéfices et les ventes étaient meilleurs que prévu en 2021. Cependant, il a noté que la société avait prévu un bénéfice brut stable en 2022 plutôt que son indicateur habituel, le bénéfice d'exploitation, qui "implique vraisemblablement une incertitude matérielle" autour du marketing et des coûts salariaux. Deboo a déclaré que Jefferies s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation diminue en 2022 et évalue les actions comme étant "sous-performantes". La demande de café est inélastique, et JDE Peet's a un certain pouvoir de fixation des prix grâce à ses marques fortes. Mais elle doit trouver un équilibre en répercutant les coûts plus élevés du café vert sur les consommateurs pour éviter qu'ils ne se tournent vers d'autres marques. La plupart de ses cafés sont vendus dans les supermarchés, mais elle a aussi une activité plus modeste dans les cafés, avec Peet's, une marque importante aux États-Unis, qui a été stimulée par la réouverture des marchés au second semestre 2021. L'entreprise prévoit une croissance à deux chiffres des ventes en 2022, mais une marge brute "stable". Elle a maintenu des objectifs à moyen terme de 3 à 5 % de croissance des ventes et de croissance à un chiffre du bénéfice d'exploitation. (1 $ = 0,8830 euros) (Reportage de Toby Sterling ; Montage de Subhranshu Sahu & Simon Cameron-Moore)

© Zonebourse avec Reuters 2022