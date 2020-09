JDE Peet's : nomme Fabien Simon au poste de président-directeur général

Le vétéran du secteur et ancien directeur financier de JDE va diriger la prochaine phase de croissance du géant du café et du thé

JDE Peet's (Euronext Amsterdam : JDEP), le plus grand groupe de café et de thé pure-play au monde en termes de chiffre d'affaires, a annoncé aujourd'hui la nomination de Fabien Simon en tant que président-directeur général, avec prise d'effet le 7 septembre 2020. Il est basé à Amsterdam.

Fabien Simon at the Euronext Amsterdam bell ringing ceremony on 29 May 2020. (Photo: Business Wire)

Fabien Simon, qui a servi en qualité d'administrateur de JDE Peet’s depuis son entrée en bourse, possède une vaste expérience au sein de la société et du secteur. M. Simon a été le fer de lance de la cotation réussie de JDE Peet’s sur le marché Euronext Amsterdam en mai 2020, levant 2,58 milliards EUR dans la plus importante introduction en bourse de l'année. Entre août 2014 et janvier 2019, il était directeur financier chez Jacobs Douwe Egberts (JDE) et a dirigé sa stratégie de fusions et acquisitions et de multiples intégrations à grande échelle.

« Personne ne connait cette entreprise mieux que Fabien », a déclaré Olivier Goudet, président de JDE Peet’s et PDG et associé gérant de JAB. « Non seulement Fabien a dirigé avec succès l'introduction en bourse de JDE Peet’s, il a également encadré la création de JDE et sa transformation en un géant mondial du café et du thé. »

La nomination de Fabien Simon fait suite à la solide performance de JDE Peet's au cours du premier semestre 2020, période pendant laquelle la société a démontré la résilience de ses activités et de ses marques malgré la perturbation économique et sociale sans précédent de la COVID-19.

« JDE Peet’s est une entreprise rare avec un solide carnet de route de performance à travers les cycles économiques, de marché et de consommation », a ajouté M. Simon. « C'est un privilège de guider cette société dans sa prochaine phase de croissance, en tablant sur notre portefeuille unique de marques, de produits et de canaux de distribution pour répondre aux besoins de nos clients et capitaliser sur les innombrables opportunités de gagner des parts de marché dans le café et le thé à l'échelle mondiale. Je me réjouis à l'idée de diriger cette entreprise incroyable pour les années à venir. »

Fabien Simon succède à Casey Keller qui a décidé de retourner aux États-Unis pour être avec sa famille qui n'a pas pu déménager à Amsterdam en raison des implications sanitaires et sécuritaires liées à la pandémie.

M. Goudet a ajouté : « Au nom du conseil d'administration, je voudrais remercier Casey pour ses contributions à cette organisation. Casey a rejoint Peet’s Coffee en tant que PDG en 2018 et, sous son leadership, a généré une solide croissance et des gains de parts de marché records. Il a ensuite pris la tête de JDE Peet’s où il a fait preuve d'un leadership remarquable et obtenu d'excellents résultats dans un environnement opérationnel extraordinaire. Nos meilleurs vœux l'accompagnent ainsi que sa famille. »

M. Simon est nommé PDG par le conseil d'administration. Sa nomination sera déposée pour être formalisée à la prochaine assemblée générale.

NOTE POUR LES RÉDACTEURS – BIOGRAPHIE EXÉCUTIVE & PHOTOGRAPHIE

Fabien Simon, un ressortissant français qui vit à Amsterdam depuis 2014, a été administrateur de JDE Peet’s depuis sa création et a été chargé de diriger son entrée en bourse réussie sur la bourse Euronext Amsterdam en mai 2020. Il a également été associé et directeur financier de JAB depuis janvier 2019 et président de sa plateforme de soins pour animaux de compagnie. Fabien Simon démissionnera de tous ses autres rôles chez JAB, y compris ses postes au sein du conseil d'administration de Keurig Dr Pepper et Krispy Kreme et son rôle de directeur financier chez JAB. Entre août 2014 et janvier 2019, Fabien Simon était directeur financier chez JDE, période pendant laquelle il a dirigé sa stratégie de F&A et de multiples intégrations à grande échelle. Avant JDE, il a passé 13 ans chez Mars, occupant divers rôles de leadership financier, y compris celui de directeur financier pour l'Asie-Pacifique, vice-président et directeur financier chez Petcare Europe et directeur des finances pour l'Europe. Fabien Simon a également passé huit ans chez Valeo dans divers rôles de leadership, notamment en tant que directeur des finances. Il est titulaire d'une maîtrise de finance et d'économie de l'Université de Picardie Jules Verne, à Amiens, et d'un certificat d'expert-comptable. Il vit à Amsterdam avec sa femme et ses trois enfants.

À propos de JDE Peet’s

JDE Peet’s est le plus grand groupe de café et de thé pure-play au monde en termes de chiffre d’affaires, servant environ 130 milliards de tasses de café et de thé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (« l'exercice »), dans plus de 100 pays développés et émergents. Avec un portefeuille de plus de 50 grandes marques mondiales, régionales et locales de café et de thé, JDE Peet’s propose une vaste gamme de produits et solutions de café et de thé innovants et de haute qualité répondant aux besoins des consommateurs sur tous les marchés, pour toutes les préférences des consommateurs et tous les niveaux de prix. Au cours de l'exercice 2019, JDE Peet’s a généré un chiffre d'affaires total de 6,9 ​​milliards EUR et comptait en moyenne 21 255 employés dans le monde. Le portefeuille mondial de JDE Peet’s inclut Jacobs, Peet’s, L’OR, Senseo, Tassimo et Ti Ora.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.JDEPeets.com.

