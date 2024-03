JDE Peet's, propriétaire de marques de café telles que Douwe Egberts et L'Or, a annoncé vendredi la nomination de Luc Vandevelde au poste de directeur général par intérim, à compter du 1er avril.

M. Vandevelde, ancien président-directeur général de Marks and Spencer Group et ancien président de Carrefour, est le principal administrateur indépendant de JDE Peet's depuis l'introduction en bourse de la société de café et de thé en mai 2020.

"Luc est un dirigeant chevronné qui connaît parfaitement JDE Peet's et la catégorie du café, et nous sommes convaincus de sa capacité à dégager de la valeur pour les actionnaires tout en dirigeant la recherche d'un PDG permanent", a déclaré Joachim Creus, PDG de JAB Holding Co, dans un communiqué.

JAB Holding détient une participation majoritaire dans JDE Peet's.

Fabien Simon, PDG et directeur exécutif de JDE Peet's depuis 2020, quittera l'entreprise le 1er avril.