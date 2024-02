JDE Peet's N.V. est le premier groupe de café et de thé au monde, qui sert environ 4 200 tasses de café et de thé par seconde. Avec un portefeuille de plus de 50 marques telles que L'OR, Peet's, Jacobs, Senseo, Tassimo, Douwe Egberts, OldTown, Super, Pickwick et Moccona, JDE Peet's N.V. ouvre le champ des possibles dans le secteur du café et du thé dans plus de 100 pays.

Secteur Transformation des aliments