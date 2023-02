Le bénéfice principal de JDE Peet's 2022 chute de 6 %, les coûts l'emportant sur la hausse des prix.

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) a baissé à 1,22 milliard d'euros (1,30 milliard de dollars) l'année dernière, contre 1,3 milliard d'euros l'année précédente, l'augmentation des coûts de marketing l'emportant sur la hausse des prix.

Le chiffre d'affaires a bondi de 16 % pour atteindre 8,15 milliards d'euros, car l'inflation galopante a fait grimper les prix, tandis que le volume des ventes a diminué de 4 %.

Les analystes interrogés dans le cadre d'un sondage réalisé par la société s'attendaient en moyenne à une baisse du bénéfice de base à 1,26 milliard d'euros, pour des ventes de 8,24 milliards d'euros.

La société a déclaré que la baisse du bénéfice de base était principalement due à une augmentation de 10% des investissements en marketing et en innovation, et a prévu une croissance "faible à un chiffre" de l'EBIT ajusté pour 2023 avec une croissance organique des ventes dans le haut de sa fourchette à moyen terme de 3 à 5%.

"Nous sortons plus forts pour 2023, avec un portefeuille de croissance élevé, une position concurrentielle en termes de parts de marché, une activité bien investie et une entreprise plus productive", a déclaré le directeur général Fabien Simon dans un communiqué.

Les actions de JDE Peet's ont ouvert les négociations pratiquement sans changement à Amsterdam mercredi.

(1 $ = 0,9391 euros)