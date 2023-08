Jeevan Scientific Technology Limited est une société basée en Inde. La société est engagée dans la recherche clinique, la gestion des données et les services de technologie de l'information (TI). Les segments de la société comprennent les services de recherche clinique et les services de technologie de l'information. Ses services de recherche clinique comprennent les opérations cliniques - Bioanalyse (BA)/Bioéquivalence (BE), la recherche bioanalytique, le laboratoire de pathologie, les essais cliniques et la gestion des essais, ainsi que d'autres services. Ses services comprennent les études BA/BE, les services d'essais cliniques et les services de pharmacovigilance. Les études BA/BE comprennent les services cliniques, les services bioanalytiques, la pharmacocinétique et la biostatistique ainsi que le clampage du glucose. Les services d'essais cliniques comprennent la rédaction médicale, la surveillance des essais cliniques, la gestion des essais cliniques, la gestion de la sécurité des médicaments, la gestion des données cliniques, la biostatistique et la programmation statistique, ainsi que l'assurance qualité. Les services de pharmacovigilance comprennent les plans de gestion des risques et la détection des signaux.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale