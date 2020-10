Jefferies Financial : L'ancien sénateur américain Bob Corker intègre Jefferies à titre de conseiller spécial

Jefferies a annoncé aujourd'hui que l'ancien sénateur américain Bob Corker (républicain du Tennessee) avait rejoint ses rangs en tant que conseiller spécial. M. Corker travaillera principalement au sein de la division banque d'investissement de la société et conseillera les banquiers d'affaires et les clients investisseurs tout en contribuant à façonner l'avenir de l'entreprise.

Rich Handler, PDG de Jefferies, et Brian Friedman, président, ont déclaré : « Nous sommes plus que ravis d'accueillir l'ancien sénateur américain Bob Corker chez Jefferies. Bob travaillera en étroite collaboration avec nous alors que nous continuons à tirer profit de la dynamique actuelle de l'entreprise et à exploiter les opportunités qui s'offrent à nous. Les antécédents entrepreneuriaux couronnés de succès de Bob alliés à ses près de vingt ans de présence dans la fonction publique au service de l'État fédéral, des États fédérés et des collectivités locales font de lui un candidat unique et la personne la plus apte à nous aider à construire l'avenir de Jefferies. Plus précisément, le formidable travail de Bob au Sénat pendant plus d'une douzaine d'années, notamment en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et membre influent de la Commission bancaire du Sénat, profiteront largement aux clients de Jefferies. Nous savons que ses compétences, ses connaissances, son expérience, ses perspectives et ses relations feront entrer notre franchise de banque d'investissement et l'ensemble de notre entreprise dans une toute nouvelle dimension passionnante. »

« Je suis très heureux d'intégrer Jefferies et de contribuer à la réussite et au dynamisme permanents de l'entreprise », a ajouté M. Corker. « L'approche sectorielle de la société ainsi que l'attention constante qu'elle porte à l'offre de solutions uniques aux clients ont été des éléments clés de ma décision de travailler pour Jefferies et je me réjouis à l'idée d'aider la société à passer au niveau supérieur. »

Avant d'entrer dans la fonction publique, Bob avait fondé sa propre entreprise à l'âge de 25 ans, axée sur la construction, le développement et l'acquisition de biens immobiliers dans dix-huit États à travers le pays. En 1995, il est devenu commissaire aux Finances de l'État du Tennessee, puis maire de Chattanooga de 2001 à 2005. Bob a été élu au Sénat américain en 2006 et réélu à une nette majorité en 2012, respectant son engagement de ne briguer que deux mandats avant de retourner à la vie privée en janvier 2019.

