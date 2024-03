Jefferies Financial Group Inc. est une société mondiale de services bancaires d'investissement et de marchés de capitaux à service complet. La société fournit des services de conseil, de vente et de négociation, de recherche et de gestion de patrimoine et d'actifs. Ses segments comprennent la banque d'investissement et les marchés des capitaux, la gestion d'actifs et la banque d'affaires. Le segment Banque d'investissement et marchés des capitaux comprend la banque d'investissement, les marchés des capitaux et d'autres services connexes. La banque d'investissement fournit des services de souscription et de conseil financier à des clients de tous les secteurs industriels en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Asie-Pacifique. Les activités sur les marchés des capitaux opèrent dans toute la gamme des actions et des produits à revenu fixe. Le segment Gestion d'actifs gère, investit et fournit des services à un groupe diversifié de plateformes de gestion d'actifs alternatifs à travers un spectre de stratégies d'investissement et de classes d'actifs. Le segment Merchant Banking comprend ses diverses activités de banque d'affaires et ses investissements.