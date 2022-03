Les clients, actionnaires et employés de Jefferies sont fiers de soutenir le courageux peuple d'Ukraine dans la défense de leur vie, de leur liberté et de leur indépendance

14,1 millions de dollars seront envoyés à 20 organismes caritatifs pour une aide humanitaire immédiate

Jefferies a annoncé ce jour que sa Journée mondiale pour l'Ukraine (Ukrainian Doing Good Global Trading Day) a permis de lever plus de 14 millions de dollars, et que les fonds seront rapidement distribués à 20 organismes caritatifs pour une aide humanitaire sur le terrain.

Dans un remarquable effort de soutien, les clients de Jefferies ont généré 12,4 millions de dollars en commissions de négociation nettes, et les employés de Jefferies ont donné plus de 700 000 dollars. La société a elle aussi contribué à hauteur de 1 million.

D'après Rich Handler et Brian Friedman, respectivement PDG et président de Jefferies :

« Aujourd'hui, chacun des membres de la grande famille Jefferies est ukrainien de cœur et d'âme. Leur courage face à la pire des tyrannies est bien plus qu'une source d'inspiration. Nous sommes honorés par la participation de nos clients, employés, actionnaires et amis qui se sont joints à notre levée de fonds. Nous nous sommes tous sentis impuissants face à cette tragédie qui s'est déroulée sous nos yeux, et nous sommes reconnaissants de la chance que nous avons de contribuer un peu à l'aide apportée aux familles, aux enfants et aux communautés d'Ukraine. »

Jefferies et nos clients sont fiers de soutenir les organismes caritatifs suivants :

