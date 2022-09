Ne travaillez pas dans des "silos domestiques solitaires", déclare le PDG de Jefferies à son personnel.

"Tant que Covid reste gérable, nous avons besoin que tout le monde revienne dans nos bureaux sur une base régulière afin que nous puissions vraiment maximiser notre quatrième et dernier trimestre et l'avenir qui nous attend", a déclaré M. Handler.

"Apprécions tous le fait qu'ensemble, plutôt que dans des silos domestiques solitaires, nous pouvons faire de notre mieux pour clôturer l'année de la bonne manière", a-t-il ajouté.

Handler a déclaré que les employés de la banque d'investissement étaient également libres de travailler dans un format hybride lorsque cela était nécessaire.

Les plus grandes sociétés financières de Wall Bourse ont été parmi les plus proactives à initier le retour au bureau, cependant, les plans ont été déraillés par l'épidémie de la variante hautement contagieuse Omicron du coronavirus plus tôt cette année.