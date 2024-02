JejuAir Co Ltd est une société basée en Corée, principalement active dans le domaine du transport aérien de passagers. La société exerce ses activités à travers quatre segments. Le segment du transport aérien fournit des services de transport de passagers et de fret. Elle est également engagée dans la vente de marchandises en vol. Le secteur de l'hôtellerie s'occupe de l'exploitation et de la gestion des hôtels. Le segment Service fournit des services de soutien aux entreprises. Le segment Assistance au transport aérien fournit des services d'assistance au transport aérien, tels que des services d'assistance en escale pour les avions.

Secteur Compagnies aériennes