JELD-WEN Holding, Inc. est un concepteur, fabricant et distributeur mondial de portes intérieures et extérieures, de fenêtres et de produits de construction connexes destinés aux secteurs de la nouvelle construction et de la réparation et de la rénovation (R&R). Dans son segment Amérique du Nord, elle opère principalement sur le marché de la nouvelle construction et de la R&R pour les portes et fenêtres résidentielles aux États-Unis et au Canada. Elle est le fabricant qui offre une gamme complète de produits de portes et fenêtres intérieures et extérieures. Dans son segment Europe, elle opère principalement sur le marché des portes résidentielles et non résidentielles en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Autriche, en Suisse et en Scandinavie. La société propose un large éventail de portes intérieures et extérieures, de fenêtres et de produits de construction connexes fabriqués à partir d'une variété de bois, de métal et de matériaux composites, dans une gamme complète de prix. La famille de marques de la société comprend JELD-WEN dans le monde entier, LaCantina et VPI en Amérique du Nord, et Swedoor et DANA en Europe.

Secteur Fournitures de construction et installation