Jemtec Inc. est un fournisseur canadien de services complets de systèmes de positionnement global (GPS) et de solutions de surveillance électronique dans les communautés canadiennes. L'activité principale de la société est la fourniture de services et de technologies pour la surveillance des délinquants avec les services correctionnels fédéraux et provinciaux canadiens. Les services de la société comprennent les systèmes de positionnement global, la surveillance électronique, la détection de l'alcool et les technologies de vérification de la voix en ce qui concerne la vérification de l'emplacement des délinquants et des personnes soumises à des restrictions dans la communauté. Elle fournit également des solutions de surveillance privée pour les plans de libération des criminels avant le procès et des immigrants. Elle propose des solutions personnalisées aux agences gouvernementales canadiennes qui surveillent des centaines de délinquants sous surveillance, ainsi que des plans de mise en liberté sous caution et de mise en liberté pour des raisons liées à l'immigration. En ce qui concerne la surveillance privée, elle propose également différentes technologies en fonction du plan de libération proposé par l'avocat à la Commission de contrôle de l'immigration.

Secteur Communications et réseautage