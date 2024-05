Jenoptik AG est une société holding basée en Allemagne, spécialisée dans les technologies optiques. Les deux divisions photoniques de la société sont Advanced Photonic Solutions et Smart Mobility Solutions. La division Advanced Photonic Solutions fournit des solutions technologiques dans les domaines de l'optique, de la technologie laser, de l'imagerie numérique, de l'optoélectronique, des fabricants de machines et d'équipements dans les secteurs des semi-conducteurs, du traitement des matériaux par laser, des sciences de la vie et de la biophotonique, de l'automatisation industrielle, de l'industrie automobile et de la sécurité, des capteurs, ainsi que des équipements de test et de mesure optiques. La division Smart Mobility Solutions fournit des solutions durables basées sur la photonique, y compris des technologies et des services pour la sécurité routière, la sécurité publique et la tarification des usagers de la route. Les activités non photoniques de l'entreprise, en particulier pour le marché automobile, consistent à fournir des produits, des solutions d'automatisation et des services aux clients industriels (B2B).

