Le directoire de Jenoptik présente les chiffres du premier trimestre

JENA (dpa-AFX) - Le conseil d'administration du groupe technologique thuringien Jenoptik informera jeudi sur le début de l'exercice 2023. Il présentera les chiffres du premier trimestre. Jenoptik veut atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. Selon les indications du directoire, on s'attend à des recettes comprises entre 1,05 milliard et 1,10 milliard d'euros en raison d'un bon carnet de commandes, notamment pour les équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Une augmentation sensible du résultat devrait également être atteinte.

Selon ses propres informations, le groupe Jenoptik emploie plus de 4400 personnes, dont environ 1500 à Iéna. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de près de 31 pour cent pour atteindre 980,7 millions d'euros.