JEOL Ltd. est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication, la vente, l'entretien, le développement et la recherche d'instruments scientifiques, d'équipements liés aux semi-conducteurs, d'équipements industriels et médicaux, et de produits et pièces connexes. Elle opère à travers trois secteurs d'activité. Le segment Équipements scientifiques et de mesure fabrique et vend trois types d'équipements. Les dispositifs optiques électroniques comprennent les microscopes électroniques, les dispositifs périphériques et autres. Les instruments d'analyse comprennent des appareils de résonance magnétique nucléaire, des appareils de résonance de spin électronique et autres. Les équipements de mesure et d'inspection comprennent des microscopes électroniques à balayage, des microscopes électroniques à balayage analytique, des équipements périphériques et autres. Le segment Équipements industriels fabrique et vend des équipements de lithographie par faisceau d'électrons, des canons à électrons linéaires et des alimentations électriques, entre autres. Le segment des équipements médicaux fabrique et vend des systèmes de traitement de l'information sur les tests cliniques, ainsi que des analyseurs automatiques d'acides aminés.

