JEOL Ltd. a annonce la sortie du nouveau microscope electronique JEM-120i, developpe selon les concepts " Compact ", " Facile a utiliser " et " Extensible ", le 30 mai 2024. Les microscopes electroniques sont utilises dans un large eventail de domaines, de la biotechnologie a la nanotechnologie, en passant par les polymeres et les materiaux avances.

Avec l'expansion des applications, les usages se developpent egalement, ce qui necessite un outil facile a utiliser pour la recherche et les essais. Pour repondre a ces besoins, le JEM-120i est devenu un microscope de nouvelle generation facile a utiliser, du fonctionnement a la maintenance, pour les utilisateurs debutants et experimentes. Compact : Le JEM-120i adopte une apparence totalement nouvelle et une conception compacte qui s'adapte a tous les lieux d'installation.

L'encombrement a ete reduit de plus de 50 % et le volume occupe par l'instrument est inferieur a un tiers de celui des modeles conventionnels, ce qui permet une utilisation efficace de l'espace. La hauteur de l'instrument est inferieure a 1 800 mm, ce qui permet de l'installer dans n'importe quelle piece. Facilite d'utilisation : le systeme de controle TEM ameliore et les ouvertures entierement automatisees ont elimine la necessite de changer de mode de grossissement et de selectionner une ouverture.

Le JEM-120i permet des observations en continu, du faible au fort grossissement. Il ne faut que 4 etapes entre le chargement d'un echantillon et la fin de l'observation. Apres avoir insere le porte-echantillon, un clic sur le bouton Start execute automatiquement les operations de preparation de l'observation, telles que l'augmentation de la tension et le demarrage de l'emission.

Une image de la zone large est capturee en meme temps, et un clic sur le champ de vision cible complete le mouvement de la scene. Le mode standard "Butler" facilite l'acquisition des donnees.

Meme un debutant peut capturer des donnees facilement. Extensible : En plus de la camera multifonction standard, il est possible de selectionner en option une camera a montage par le bas d'un nombre de pixels plus eleve. Des accessoires tels que la fonction d'observation d'images par balayage (STEM), la fonction d'analyse elementaire (EDS) et la fonction d'observation cryogenique peuvent etre appliques, quelle que soit la configuration de l'instrument.

L'instrument peut etre etendu a tout moment pour repondre aux besoins changeants de la microscopie au fil du temps. La fonction de script eprouvee (PyJEM), associee aux modeles haut de gamme, permet de creer un algorithme d'automatisation. L'automatisation peut augmenter le taux d'utilisation de l'instrument et ameliorer l'efficacite de la production de donnees.

Principales specifications : Resolution : 0,2 nm (HC), 0,14 nm (HR). Tension d'acceleration : 20-120 kV. Grossissement : 50-1 200 000 (HC), 50-1 500 000 (HR).

Camera standard - camera JEOL CMOS (NeoView) 4M pixel, 30fps. Recherche/ajustement/enregistrement du champ de vision. Camera optionnelle : camera JEOL CMOS (SightSKY) 19M pixel, 58fps.

Des cameras fabriquees par d'autres societes peuvent egalement etre montees. Dimensions de l'unite principale : L 840 mm / P 1 734 mm / H 1 782 mm.