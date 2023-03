Jerónimo Martins SGPS S A : La valeur du jour en Europe - Jeronimo Martins en repli après la présentation de perspectives prudentes

Le distributeur portugais Jeronimo Martins recule de 4,20% à 19,83 euros du fait de perspectives 2023 jugées prudentes par les analystes. Le distributeur portugais a dévoilé un bénéfice net au quatrième trimestre en hausse de 23% à 171 millions d'euros dans un contexte marqué par une inflation galopante qui a stimulé les ventes - en particulier en Pologne, son marché clé. L'Ebitda a augmenté de 14,8 % à 506 millions d'euros au cours du trimestre, la marge tombant à 7,2 %, contre 7,8 % l'année précédente.



Les ventes consolidées au dernier trimestre 2022 ont augmenté de 23 %, ressortant à 7 milliards d'euros, soutenues par la chaîne de supermarchés polonaise Biedronka, leader du marché, qui a enregistré une hausse des ventes de 24 % pour atteindre 4,9 milliards d'euros.



"Bien qu'un scénario de désinflation soit attendu pour cette année, il est encore difficile d'anticiper le niveau de désinflation pour le second semestre", a fait savoir l'entreprise.



Au titre de l'exercice 2022, le distributeur portugais a dégagé un bénéfice de 590 millions d'euros, en hausse de 27,5%, tandis que l'EBITDA a augmenté de 17 % pour atteindre 1,85 milliard d'euros. Les ventes s'élèvent à 25,4 milliards d'euros, en amélioration de 21,5%.



"La direction prévoit de rester concentrée sur la croissance des ventes et s'attend donc à ce que la pression sur la marge d'EBITDA se poursuive", souligne UBS à propos des objectifs 2023.



Et le broker de poursuivre : " Les prévisions sont prudentes mais conformes à nos attentes et à celles du consensus. Cependant, nous voyons un risque de prise de bénéfices suite à la récente performance solide des actions".