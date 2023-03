L'inflation stimule le bénéfice de Jeronimo Martins au quatrième trimestre, mais réduit les marges

L'entreprise, qui a réalisé un bénéfice net de 171 millions d'euros (185,65 millions de dollars) d'octobre à décembre, a prévenu que l'inflation alimentaire restait élevée et ne montrait que les premiers signes d'une diminution.

"Près de trois mois après le début de l'année 2023, l'inflation dans les pays où nous opérons est plus persistante que prévu à la fin de 2022, réduisant la confiance des consommateurs et le pouvoir d'achat des ménages et continuant à exercer une pression sur nos marges et nos coûts", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les ventes consolidées au dernier trimestre 2022 ont augmenté de 23 % pour atteindre 7 milliards d'euros, grâce à la chaîne de supermarchés polonaise Biedronka, leader du marché, qui a enregistré une hausse des ventes de 24 % pour atteindre 4,9 milliards d'euros.

Bien que les consommateurs polonais soient devenus plus prudents et plus sensibles aux prix, les dépenses alimentaires ont dépassé l'inflation, qui a augmenté tout au long de l'année 2022 pour atteindre une moyenne de 15,4 %.

Dans son pays, la chaîne de supermarchés Pingo Doce a enregistré une hausse de 13,7 % de ses ventes pour atteindre 1,2 milliard d'euros, tandis qu'en Colombie, ses magasins Ara ont enregistré 477 millions d'euros de ventes, soit une hausse de 38,5 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice consolidé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 14,8 % pour atteindre 506 millions d'euros au cours du trimestre. La marge EBITDA est tombée à 7,2 %, contre 7,8 % l'année précédente.

"Bien qu'un scénario de désinflation soit attendu pour cette année, il est encore difficile d'anticiper le niveau de désinflation pour le second semestre", a déclaré l'entreprise.

Pour l'année 2022, le bénéfice de Jeronimo Martins a augmenté de 27,5 % pour atteindre 590 millions d'euros, tandis que l'EBITDA a augmenté de 17 % pour atteindre 1,85 milliard d'euros. Les ventes ont augmenté de 21,5 % pour atteindre 25,4 milliards d'euros.

La société a ajouté que son programme d'investissement devrait être conforme à 2022, dont 45 % en Pologne.

(1 $ = 0,9211 euros)