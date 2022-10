Le bénéfice de Jeronimo Martins augmente grâce à l'inflation, mais les perspectives sont incertaines.

Jeronimo Martins a récolté 157 millions d'euros (157,97 millions de dollars) entre juillet et septembre.

Le directeur général Pedro Soares dos Santos a prévenu qu'"à deux mois de la fin de l'année, l'instabilité géopolitique et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement résultant de la pandémie rendent les perspectives sur les prix des aliments, de l'énergie et du carburant très incertaines".

Alors que l'entreprise tente de contenir les prix qui ont grimpé en flèche depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, le coût de l'inflation exercera une pression supplémentaire sur les marges, selon l'entreprise.

Les ventes consolidées au troisième trimestre ont augmenté de 22,7 % pour atteindre 6,5 milliards d'euros, grâce à la chaîne de magasins polonaise Biedronka, leader sur le marché, qui a enregistré une hausse des ventes de 21,6 % pour atteindre 4,4 milliards d'euros. L'inflation annuelle des produits alimentaires en Pologne a atteint 19 % en septembre.

Même si les consommateurs polonais sont devenus plus prudents et plus sensibles aux prix, les dépenses en alimentation ont augmenté, dépassant l'inflation alimentaire.

Chez nous, la chaîne de supermarchés Pingo Doce a enregistré une hausse de 13,4 % de son chiffre d'affaires, à 1,1 milliard d'euros, et la société colombienne Ara a réalisé un chiffre d'affaires de 467 millions d'euros, soit une hausse vertigineuse de 64 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré qu'elle avait également augmenté son programme d'investissement à 950 millions d'euros, contre 850 millions d'euros auparavant, en raison du plan d'expansion plus ambitieux d'Ara, avec 230-250 nouveaux magasins prévus au lieu de 180, et du coût plus élevé de la construction et des équipements sur tous ses marchés.

(1 $ = 0,9938 euros)