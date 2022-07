Le bénéfice trimestriel de l'entreprise portugaise Jeronimo Martins bondit, grâce à de fortes ventes en Pologne.

La société a enregistré un bénéfice net de 173 millions d'euros entre avril et juin, qui comprenait cette année la période des vacances de Pâques, contre 129 millions d'euros un an plus tôt, lorsqu'elle avait été affectée par les restrictions du COVID-19.

Elle a déclaré dans un communiqué qu'"en Pologne, les ventes de produits alimentaires ont continué d'enregistrer une croissance solide grâce à une inflation plus élevée et à des

l'augmentation des volumes".

"Les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour protéger les consommateurs de la pression croissante sur le revenu disponible, combinées à une base de consommateurs plus étendue en raison du flux de réfugiés ukrainiens en Pologne, devraient avoir contribué

à cette tendance", a déclaré la société.

Les ventes consolidées du deuxième trimestre de l'année ont augmenté de 24,5 % pour atteindre 6,37 milliards d'euros, grâce à la chaîne de magasins polonaise Biedronka, leader sur le marché, dont les ventes ont augmenté de 24 % pour atteindre 4,45 milliards d'euros.

L'inflation des produits alimentaires en Pologne a atteint 11,1 % au deuxième trimestre, contre 8,7 % au cours des trois mois précédents, malgré la réduction à zéro du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits alimentaires essentiels depuis février.

Les Nations Unies ont estimé fin mai que depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, quelque 3,5 millions de personnes ont quitté l'Ukraine pour entrer en Pologne.

Au Portugal, les ventes de la chaîne de supermarchés Pingo Doce ont augmenté de 11 % pour atteindre 1,1 million d'euros.