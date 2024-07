Jerónimo Martins, SGPS, S.A. est un groupe qui détient des actifs dans le domaine de l'alimentation, principalement dans la distribution, avec des positions de leader en Pologne et au Portugal. En 2023, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 30,6 MdsEUR et un EBITDA de 2,2 MdsEUR. Le groupe comptait 134 379 employés et a terminé l'année 2023 avec une capitalisation boursière de 14,5 MdsEUR à la bourse Euronext de Lisbonne. En Pologne, Biedronka, représentant 70% du chiffre d'affaires du groupe et 85% de son EBITDA, une chaîne de magasins d'alimentation et le leader incontesté de la distribution alimentaire a continué à renforcer sa part de marché en 2023. Toujours en Pologne, Hebe opère dans le secteur de la santé et de la beauté, gérant un assortiment considérable de produits à des prix compétitifs et un service de consultation en magasin. A fin 2023, Hebe a ouvert deux magasins en République tchèque, afin de donner une image de la présence de la marque dans ce pays, où la croissance sera tirée par le commerce électronique. Au Portugal, le groupe occupe une position de leader dans la distribution alimentaire. Il exploite les enseignes Pingo Doce et Recheio, qui sont respectivement les leaders du marché dans les segments des supermarchés et du cash & carry. Pingo Doce est une chaîne de supermarchés qui dispose d'une zone de restauration dans certains de ses magasins. Elle dispose de deux cuisines centrales qui approvisionnent non seulement ces restaurants, mais aussi ses activités de vente à emporter en magasin. Recheio exploite une chaîne de magasins cash & carry et a renforcé son modèle d'entreprise avec une activité de livraison spécialisée dans les services alimentaires, étayée par des plateformes dédiées, qui servent essentiellement les clients de HoReCa. Recheio continue également à développer un réseau de partenaires de la distribution traditionnelle sous l'enseigne Amanhecer. Jerónimo Martins Agro-Alimentar opère actuellement dans quatre domaines distincts : les produits laitiers, l'élevage, l'aquaculture et les fruits et légumes. Le groupe exploite également deux chaînes de distribution spécialisées : les cafés et kiosques Jeronymo et la chaîne de chocolaterie et de confiserie Hussel. En Colombie, Ara est une chaîne de magasins d'alimentation de proximité, principalement installés dans les quartiers résidentiels, qui offre la qualité au meilleur prix et allie compétitivité et opportunités promotionnelles dans des catégories clés pour le consommateur colombien. En Colombie également, Bodega del Canasto opère en tant que mini cash & carry, visant le marché traditionnel (B2B) et offrant des solutions personnalisées de marques privées et de marques industrielles.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire