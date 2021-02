Jeronimo Martins : UBS dégrade sa recommandation

UBS dégrade sa recommandation sur Jeronimo Martins de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 15,5 à 12 euros, soit un potentiel de baisse de 10% pour l'action du distributeur alimentaire portugais (exploitant de l'enseigne Biedronka en Pologne).



Le broker le voit en effet comme 'l'un des plus exposés à la nouvelle taxe sur la distribution en Pologne' (se disant 'sceptique sur la capacité du groupe à la répercuter en entier'), et il s'attend à un risque accru sur les marges à la fois en 2021 et sur le moyen terme.



