Jersey Oil & Gas accepte de céder 50 % de sa participation dans la région de Greater Buchan

(Alliance News) - Jersey Oil & Gas PLC a déclaré jeudi qu'elle avait accepté de céder à NEO Energy Ltd une participation de 50 % dans ses licences de la région de Greater Buchan.

Les actions de Jersey Oil & Gas ont chuté de 6,7% à 278,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

La société pétrolière et gazière en amont axée sur le plateau continental britannique a déclaré que la transaction impliquait un paiement en espèces de 2 millions USD à la fin de l'opération. Elle implique également 9,4 millions USD à la finalisation de la solution de développement de la zone Greater Buchan, 12,5 millions USD à l'approbation du plan de développement du champ Buchan par l'Autorité de transition de la mer du Nord et 5 millions USD à chaque approbation du plan de développement du champ par la NSTA concernant les découvertes pétrolières J2 et Verbier.

Ces montants s'ajoutent à un report minimum de 12,5 % des dépenses de développement jusqu'à la première production de pétrole pour la participation de 50 % conservée par la société.

Jersey Oil & Gas a déclaré que l'accord "ouvre la voie" à la finalisation de la solution de développement GBA et à la monétisation de ressources dépassant 100 millions de barils d'équivalent pétrole.

Elle a indiqué que NEO Energy était un "opérateur majeur de la mer du Nord britannique" produisant environ 90 000 barils d'équivalent pétrole par jour, et qu'il était soutenu par l'investisseur privé européen spécialisé dans l'énergie offshore, HitecVision, qui gère environ 8 milliards de dollars d'actifs, selon Jersey Oil & Gas.

La société a ajouté que NEO Energy et elle-même se sont engagées à évaluer les options permettant de donner au développement de la GBA le statut de projet phare, en ce qui concerne ses caractéristiques de faible émission de carbone, grâce à l'utilisation de l'infrastructure existante et à d'éventuelles options d'électrification à faible émission de carbone.

Jersey Oil & Gas a déclaré qu'elle avait également l'intention de céder des participations supplémentaires dans les licences GBA afin de conserver en fin de compte une participation de 20 à 25 % dans le développement après l'approbation du plan de développement.

Jersey Oil & Gas a ajouté que NEO a la possibilité d'augmenter sa participation de 50 % dans la licence Buchan jusqu'à 37,5 % supplémentaires en échange d'un nouveau paiement en espèces.

"Nous sommes ravis d'annoncer cette transaction avec NEO Energy, un poids lourd de l'industrie bien financé et le cinquième plus grand producteur du [plateau continental] britannique. L'accord marque une étape majeure dans la création de valeur pour [Jersey Oil & Gas], une réduction significative des risques du programme de développement GBA, tant du point de vue opérationnel que financier, et constitue un tremplin pour la croissance de la valeur à long terme de l'entreprise", a déclaré Andrew Benitz, président-directeur général de Jersey Oil & Gas.

"Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec NEO Energy pour sélectionner la solution de développement optimale pour le GBA et de mener le projet jusqu'à la sanction et à la production future".

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.