Jersey Oil and Gas plc (JOG) est une société pétrolière et gazière indépendante basée à Jersey. La société se concentre sur la région du plateau continental du Royaume-Uni (UKCS) en mer du Nord. Elle détient une participation de 50 % dans les licences qui composent la Greater Buchan Area (GBA), à savoir P2498 (blocs 20/5a, 20/5e et 21/1a) et P2170 (blocs 20/5b et 21/1d). P2498 contient le champ pétrolier Buchan et la découverte de pétrole J2 et P2170 contient la découverte de pétrole Verbier et trois prospects prêts à être forés à Verbier Deep, Wengen et Cortina NE (J64). Le gisement P2170 se trouve à environ 100 km au nord-est d'Aberdeen, à proximité des champs pétrolifères Buchan et Tweedsmuir North et South, et chevauche l'extrémité occidentale de la fosse de North Buchan.