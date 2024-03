Jervois Global Limited est un fournisseur australien de matériaux à base de cobalt et de nickel destinés aux marchés des batteries et des produits chimiques. Les segments de la société comprennent le raffinage du cobalt en Finlande, le développement minier aux États-Unis d'Amérique, le traitement des minéraux au Brésil et la prospection et l'évaluation des minéraux en Australie. Le segment australien comprend Nico Young et d'autres licences de tenement australiennes détenues. Le segment Brésil comprend la raffinerie SMP en cours de redémarrage à Sao Paulo, au Brésil. Le segment Finlande comprend l'activité de raffinage de cobalt et de produits spécialisés située à Kokkola, en Finlande. Le segment États-Unis d'Amérique comprend la mine de cobalt-cuivre-or Idaho Cobalt Operation, en cours de construction dans le comté de Lemhi, à l'extérieur de la ville de Salmon, dans l'Idaho. Le projet Nico Young est un gisement de nickel et de cobalt situé à environ 25 kilomètres au nord-ouest de Young, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Elle détient une participation dans la raffinerie de nickel et de cobalt Sao Miguel Paulista à Sao Paulo.

Secteur Exploitations minières et métallurgie