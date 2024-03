Jet Contractors consolide son modèle économique intégré multimétiers et ouvert à l'international et poursuit sa croissance grâce à un carnet de commandes renouvelé de plus de 8 Milliards de Dirhams ainsi que son positionnement comme acteur responsable orienté vers le développement d'une industrie de la construction digitalisée et bas carbone.

