Jet Contractors : Résultats financiers 2022

COMMUNICATION FINANCIÈRE COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022 BILAN - ACTIF EXERCICE DU : 01/01/2022 AU 31/12/2022 ACTIF 31/12/2022 PRECEDENT Net Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS: (A) 3 511 990,64 5 531 116,67 * Frais Préliminaires 734 027,74 1 303 777,36 * Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices 2 777 962,90 4 227 339,31 * Primes de Remboursement des Obligations - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: (B) 45 667 208,51 53 680 133,99 * Ecarts d'acquisition 41 928 880,16 50 314 656,20 *Immobilisations en Recherche et Développement - - * Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires 3 738 328,35 750 170,15 * Fonds Commercial - - * Autres Immobilisations Incorporelles - 2 615 307,65 IMMOBILISATIONS CORPORELLES: (C) 122 909 328,73 90 106 758,85 IMMOBILISE * Terrains 7 082 397,00 4 457 809,00 * Constructions 20 722 287,12 21 870 050,70 * Installations Techniques, Matériel & Outillage 73 660 675,90 51 701 687,32 * Matériel de Transport 1 126 300,33 190 119,78 ACTIF * Mobilier de Bureau, Aménagements Divers 5 894 750,36 5 492 439,96 * Autres Immobilisations Corporelles 3 118 382,47 3 910 685,00 * Immobilisations Corporelles en Cours 11 304 535,54 2 483 967,08 IMMOBILISATIONS FINANCIERES: (D) 44 571 792,59 23 901 561,61 * Prêts Immobilisés 186 600,00 1 268 647,32 * Autres Créances Financières 44 237 978,00 22 485 699,70 * Titres de Participation 147 214,59 147 214,59 * Titres mis en équivalence - - * Autres Titres Immobilisés - - ECART DE CONVERSION - ACTIF:(E) - - * Diminution des Créances Immobilisées - - * Augmentation Des dettes Financières - - TOTAL I ( A + B + C + D + E ): 216 660 320,47 173 219 571,13 STOCKS: (F) 725 636 700,10 498 228 953,56 * Marchandises - - * Matériel et Fournitures Consommables 176 063 383,58 130 123 062,70 * Produits en Cours 549 558 152,32 368 074 223,39 * Produits Intermédiaires et Produits Résiduels - - * Produits Finis 15 164,19 31 667,48 CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT: (G) 2 445 931 524,01 2 453 963 869,94 * Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes 110 001 022,78 67 371 986,53 * Clients et Comptes Rattachés 2 068 734 271,27 2 167 731 132,41 * Personnel 110 979,65 217 526,30 * Etat 239 511 077,85 197 475 130,11 * Comptes d'associés débiteurs 0,00 - * Autres Débiteurs 6 463 113,30 5 714 366,19 * Compte de Régularisation Actif 21 111 059,15 15 453 728,39 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) - - ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) - - ( Eléments circulants ) - - TOTAL II ( F + G + H + I ): 3 171 568 224,11 2 952 192 823,50 TRESORERIE - ACTIF 227 237 109,80 119 021 124,19 * Chèques et Valeurs à Encaisser 3 248 908,37 838 681,23 * Banque , T.G et C.C.P 223 762 499,97 118 020 451,76 * Caisse, Régies d'Avances et Accréditifs 225 701,46 161 991,20 - - TOTAL III : 227 237 109,80 119 021 124,19 TOTAL GENERAL ( I + II + III): 3 615 465 654,38 3 244 433 518,83 BILAN - PASSIF EXERCICE DU : 01/01/2022 AU 31/12/2022 PASSIF EXERCICE 31/12/2022 PRECEDENT 31/12/2021 FONDS PROPRES: * Capital Social ou Personnel (1) 151 476 100,00 151 476 100,00 * Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé Capital Appelé dont Versé . . . * Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport 284 056 600,00 284 056 600,00 * Ecarts d'évaluation - - * Réserve Légale 16 988 153,86 16 436 728,69 * Autres Réserves 6 390 000,00 6 390 000,00 * Report à Nouveau (2) 502 034 845,86 493 329 031,95 * Ecart de Conversion - 793 889,83 1 062 251,33 * Résultats Nets en Instance d'Affectation (2) - - * Résultat net de l'exercice (2) 24 834 249,01 10 811 415,41 * Interet hors groupe hors resultat 2022 9 840 067,78 9 387 859,35 * Interet hors groupe / resultat 2022 1 880 628,74 1 957 667,91 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 996 706 755,41 974 907 654,64 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES: (B) 5 753 582,29 5 969 822,84 * Subventions d'Investissement 5 753 582,29 5 969 822,84 * Provisions Réglementées DETTES DE FINANCEMENT: (C) 358 357 016,93 430 553 246,32 * Emprunts Obligataires 142 857 160,00 171 428 580,00 * Autres Dettes de Financement 215 499 856,93 259 124 666,32 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES: (D) 460 132,25 1 332 383,27 * Provisions pour Risques * Provisions pour Charges 460 132,25 1 332 383,27 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF: (E) - - * Augmentation de Créances Immobilisées * Diminution des Dettes de Financement TOTAL I ( A + B + C + D + E ): 1 361 277 486,88 1 412 763 107,07 DETTES DU PASSIF CIRCULANT: (F) 1 700 876 387,22 1 364 878 987,39 * Fournisseurs et Comptes Rattachés 756 007 985,35 614 044 195,87 * Clients Créditeurs, Avances et Acomptes 462 176 118,46 279 718 085,19 * Personnel 27 122 674,91 26 819 593,86 * Organismes Sociaux 7 703 273,43 16 494 309,16 * Etat 412 082 832,52 402 991 011,43 * Comptes d'Associés 6 082 601,14 6 483 636,87 * Autres Créanciers 15 036 622,21 3 237 587,69 * Comptes de Régularisation - Passif 14 664 279,21 15 090 567,33 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 18 935 008,99 11 972 834,32 ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments Circulants) (H) - - TOTAL II ( F + G + H ): 1 719 811 396,22 1 376 851 821,71 TRESORERIE PASSIF: 534 376 771,28 454 818 590,04 * Crédits d'Escompte 53 360 897,17 31 968 150,26 * Crédits de Trésorerie 173 737 680,67 152 582 285,63 * Banques solde créditeur 307 278 193,44 270 268 154,15 TOTAL III: 534 376 771,28 454 818 590,04 TOTAL GENRAL ( I + II + III ): 3 615 465 654,38 3 244 433 518,83 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) EXERCICE DU : 01/01/2022 AU 31/12/2022 NATURE EXERCICE 31/12/2022 EXERCICE 31/12/2021 I PRODUITS D'EXPLOITATION : * Ventes de Marchandises (en l'état) 15 173 218,57 21 473 909,91 * Ventes de Biens et Services Produits 1 784 410 762,43 1 658 370 887,32 * Chiffres d'Affaires 1 799 583 981,00 1 679 844 797,23 * Variation de Stocks de Produits (+ ou -) (1) 181 467 425,65 67 045 856,52 * Immobilisations Produites par l'Entreprise pour elle-même 9 166 281,36 164 290,90 * Subventions d'Exploitation 214 366,66 128 842,68 * Autres Produits d'Exploitation 255 142,84 54 361,14 * Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges 114 297 409,19 119 107 677,89 TOTAL I : 2 104 984 606,71 1 866 345 826,34 II CHARGES D'EXPLOITATION: * Achats Revendus de Marchandises (2) 12 353 668,05 17 686 518,46 * Achats Consommés de Matières et Fournitures (2) 1 391 087 569,27 1 200 101 382,16 * Autres Charges Externes 177 887 109,78 151 698 933,96 * Impôts et Taxes 19 472 783,87 3 949 692,30 * Charges de Personnel 253 550 987,83 254 191 282,69 * Autres Charges d'Exploitation 1 202 210,18 2 683 338,21 * Dotations d'Exploitation 120 630 429,71 130 085 221,66 TOTAL II : 1 976 184 758,69 1 760 396 369,45 III RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II): 128 799 848,02 105 949 456,89 IV PRODUITS FINANCIERS: * Produits des Titres de Participation et Autres Titres Immobilisés 1 351,07 1 351,07 * Gains de Change 9 833 287,63 1 730 369,38 * Intérêts et Autres Produits Financiers 94 402,37 161 970,37 * Reprises Financières: Transferts de Charges - - TOTAL IV: 9 929 041,07 1 893 690,82 V CHARGES FINANCIERES: * Charges d'Intérêts 49 682 633,08 50 312 484,22 * Pertes de Change 10 584 496,82 9 093 951,31 * Autres Charges Financières - 141 830,87 * Dotations Financières 414 805,88 TOTAL V: 60 681 935,77 59 548 266,40 VI RESULTAT FINANCIER (IV - V): - 50 752 894,70 - 57 654 575,59 VII RESULTAT COURANT (III + VI): 78 046 953,32 48 294 881,31 VIII PRODUITS NON COURANTS: * Produits de Cessions d'Immobilisations 26 539 784,51 26 751 158,11 * Subvention d'Equilibre - - * Reprises sur Subventions d'Investissement 820 298,15 925 903,41 * Autres Produits Non-Courants 1 625 466,64 896 247,69 * Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges 965 325,24 TOTAL VIII 28 985 549,30 29 538 634,45 IX CHARGES NON COURANTES * Valeurs Nettes d'Amortsissement des Immobilisations Cédées 27 425 293,64 26 148 869,32 * Subventions Accordées 724 360,00 - * Autres Charges Non Courantes 14 898 388,75 1 593 604,38 * Dotations Non Courantes aux Amortissements et aux Provisions 203 360,35 TOTAL IX 43 251 402,74 27 742 473,70 X RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) - 14 265 853,43 1 796 160,75 XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X) 63 781 099,89 50 091 042,06 QUOTE PART DES SOCIETES INCLUSES PAR MISE EN EQUIVALENCE AMORTISSEMENT DE L'ECART D'ACQUISITION 8 385 776,03 8 385 776,03 XII MPOTS SUR LES RESULTATS 28 680 446,10 28 936 182,70 XIII RESULTAT NET Total ( XI - XII ) 26 714 877,75 12 769 083,32 Résultat Part des Intérêts Minoritaires 1 880 628,74 1 957 667,91 Résultat Part du Groupe 24 834 249,01 10 811 415,41 XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 2 143 899 197,08 1 897 778 151,61 XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 2 117 184 319,33 1 885 009 068,28 XVI RESULTAT NET (Total Produits - Total Charges) 26 714 877,75 12 769 083,32 PÉRIMÈTRE ET MÉTHODE DE CONSOLIDATION IG : Intégration globale Quartier Industriel de Oued Yquem CP 12040 Skhirate - Maroc Tél : (212) 537 74 92 92 Fax : (212) 537 74 92 30 contact@jet-contractors.comwww.jet-contractors.com COMMUNICATION FINANCIÈRE COMPTES SOCIAUX ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022 BILAN - ACTIF EXERCICE DU : 01/01/2022 AU 31/12/2022 ACTIF EXERCICE 31/12/2022 PRECEDENT 31/12/2021 Brut Amort - Prov Net Net IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A) 10 191 876,55 6 715 103,48 3 476 773,07 5 321 065,77 Frais préliminaires 2 830 051,92 2 131 241,75 698 810,17 1 264 820,57 Charges à répartir sur plusieurs exercices 7 361 824,63 4 583 861,73 2 777 962,90 4 056 245,20 Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 7 053 147,33 3 795 095,50 3 258 051,83 3 008 052,76 Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires 7 053 147,33 3 795 095,50 3 258 051,83 392 745,11 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 2 615 307,65 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 130 338 802,79 47 944 254,06 82 394 548,73 45 682 463,65 Terrains 7 082 397,00 7 082 397,00 4 457 809,00 IMMOBILISE Constructions 33 498 675,32 16 473 437,68 17 025 237,64 17 865 465,96 Installations techniques, matériel et outillage 64 909 281,02 24 799 608,23 40 109 672,79 14 987 218,76 Matériel transport 2 604 715,57 1 482 185,41 1 122 530,16 178 502,02 Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers 6 602 487,35 3 984 667,02 2 617 820,33 2 389 192,91 ACTIF Autres immobilisations corporelles 4 322 738,19 1 204 355,72 3 118 382,47 3 910 685,00 Immobilisations corporelles en cours 11 318 508,34 11 318 508,34 1 893 590,00 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 230 169 649,48 746 428,95 229 423 220,53 195 382 372,05 Prêts immobilisés 1 032 738,70 Autres créances financières 64 052 200,20 64 052 200,20 30 275 693,33 Titres de participation 166 117 449,28 746 428,95 165 371 020,33 164 073 940,02 Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E) 9 280,04 Diminution des créances immobilisées 9 280,04 Augmentations des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 377 753 476,15 59 200 881,99 318 552 594,16 249 403 234,27 STOCKS (F) 588 410 447,63 31 758 679,36 556 651 768,27 351 430 187,40 Marchandises Matières et fournitures consommables 172 709 614,46 31 758 679,36 140 950 935,10 105 374 232,00 Produits en cours 415 700 833,17 415 700 833,17 246 055 955,40 Produits intermédiaires et produits résiduels Produits finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 2 195 901 412,22 69 754 099,47 2 126 147 312,75 2 315 370 499,11 Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 26 620 211,38 26 620 211,38 70 595 973,65 Clients et comptes rattachés 1 914 219 306,72 59 804 746,39 1 854 414 560,33 2 064 969 733,71 Personnel 15 772,47 15 772,47 160 576,30 Etat 192 883 390,58 192 883 390,58 149 298 390,10 Comptes d'associés 10 027 349,32 10 027 349,32 Autres débiteurs 30 924 411,30 9 949 353,08 20 975 058,22 16 705 515,93 Comptes de régularisation Actif 21 210 970,45 21 210 970,45 13 640 309,42 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( I ) 4 329 207,84 4 329 207,84 3 680 148,67 TOTAL II (F+G+H+I) 2 788 641 067,69 101 512 778,83 2 687 128 288,86 2 670 480 835,18 TRÉSORERIE - ACTIF 131 916 153,82 131 916 153,82 100 035 928,80 Chèques et valeurs à encaisser Banque, T.G. et C.C.P. 131 865 467,98 131 865 467,98 99 999 320,54 Caisse, Régies d'avances et accréditifs 50 685,84 50 685,84 36 608,26 TOTAL III 131 916 153,82 131 916 153,82 100 035 928,80 TOTAL GENERAL ( I + II + III) 3 298 310 697,66 160 713 660,82 3 137 597 036,84 3 019 919 998,25 BILAN - PASSIF EXERCICE DU : 01/01/2022 AU 31/12/2022 PASSIF EXERCICE 31/12/2022 PRECEDENT 31/12/2021 CAPITAUX PROPRES (A) 920 137 627,39 895 505 442,44 Capital social ou personnel (1) 151 476 100,00 151 476 100,00 Moins : actionnaires, capital souscrit non appele Moins : Capital appelé Capital appele dont verse : Primes d'émission, de fusion, d'apport 284 056 600,00 284 056 600,00 Ecarts de réévaluation Réserve légale 15 147 610,00 14 861 900,00 Autres réserves 3 000 000,00 3 000 000,00 Report à nouveau (2) 441 851 106,44 431 602 868,29 Résultat en instance d'affectation (2) Résultat net de l'exercice (2) 24 606 210,95 10 507 974,15 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 4 467 668,29 5 256 060,36 Subventions d'investissements 4 467 668,29 5 256 060,36 Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT (C) 290 093 541,47 352 571 715,91 Emprunts obligataires 142 857 160,00 171 428 580,00 Autres dettes de financement 147 236 381,47 181 143 135,91 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) Provisions pour risques Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) 684 584,51 Augmentation des créances immobilisées 684 584,51 Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 1 215 383 421,66 1 253 333 218,71 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 1 469 998 371,63 1 374 676 169,64 Fournisseurs et comptes rattachés 876 765 925,97 770 153 778,47 Clients créditeurs, avances et acomptes 243 855 344,26 258 267 023,04 Personnel 3 387 277,66 3 590 853,87 Organismes sociaux 849 738,20 1 031 620,70 Etat 312 833 858,56 323 303 186,06 Comptes d'associés Autres créanciers 18 206 394,73 4 059 402,71 Comptes de régularisation - passif 14 099 832,25 14 270 304,79 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 20 327 825,36 15 604 715,87 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H) 3 032 383,47 762 083,61 TOTAL II (F+G+H) 1 493 358 580,46 1 391 042 969,12 TRÉSORERIE - PASSIF Crédits d'escompte 2 097 085,00 7 281 063,00 Crédits de trésorerie 163 149 680,67 150 257 285,63 Banques (soldes créditeurs) 263 608 269,05 218 005 461,79 TOTAL III 428 855 034,72 375 543 810,42 TOTAL PASSIF (I + II + III) 3 137 597 036,84 3 019 919 998,25 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) EXERCICE DU : 01/01/2022 AU 31/12/2022 OPERATIONS TOTAUX NATURE Propres à Exercices Exercice Exercice L'exercice précédants 1 + 2 = 3 Précédant 1 2 3 4 I - PRODUITS D'EXPLOITATION 1 674 200 397,84 1 674 200 397,84 1 666 616 133,58 Ventes de marchandises (en l'état) 15 173 218,57 15 173 218,57 21 473 909,91 Ventes de biens et services produits 1 348 635 417,93 1 348 635 417,93 1 453 308 284,60 Chiffres d'affaires 1 363 808 636,50 1 363 808 636,50 1 474 782 194,51 Variation de stock de produits (±) 169 644 877,77 169 644 877,77 53 700 844,23 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même 9 153 831,36 9 153 831,36 Subvention d'exploitation 58 500,00 58 500,00 Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation; transfert de charges 131 534 552,21 131 534 552,21 138 133 094,84 TOTAL I 1 674 200 397,84 1 674 200 397,84 1 666 616 133,58 II - CHARGES D'EXPLOITATION 1 588 310 970,59 3 017 405,36 1 591 328 375,95 1 601 250 821,64 Achats revendus de marchandises 12 353 668,05 12 353 668,05 17 686 518,46 Achats consommés de matières et de fournitures 1 279 502 695,94 1 173 293,16 1 280 675 989,10 1 271 695 015,47 Autres charges externes 114 607 786,35 1 825 236,76 116 433 023,11 113 383 756,19 Impôts et taxes 15 817 312,91 15 817 312,91 3 387 743,15 Charges de personnel 47 027 249,33 18 875,44 47 046 124,77 52 894 145,83 Autres charges d'exploitation 580 000,00 580 000,00 580 000,00 Dotations d'exploitation 118 422 258,01 118 422 258,01 141 623 642,54 TOTAL II 1 588 310 970,59 3 017 405,36 1 591 328 375,95 1 601 250 821,64 III - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 85 889 427,25 -3 017 405,36 82 872 021,89 65 365 311,94 IV - PRODUITS FINANCIERS 27 345 540,32 27 345 540,32 33 780 169,50 Produits des titres de participation et autres t. immo 1 351,07 1 351,07 1 351,07 Gains de change 4 087 803,29 4 087 803,29 1 165 956,12 Intérêts et autres produits financiers 316 363,27 316 363,27 491 506,97 Reprises financières; transferts de charges 22 940 022,69 22 940 022,69 32 121 355,34 TOTAL IV 27 345 540,32 27 345 540,32 33 780 169,50 V - CHARGES FINANCIERES 62 439 521,84 881 064,19 63 320 586,03 71 620 779,82 Charges d'intérêts 41 453 397,57 881 064,19 42 334 461,76 43 602 976,21 Pertes de change 5 961 134,40 5 961 134,40 5 075 571,64 Autres charges financières 2 209,28 Dotations financières 15 024 989,87 15 024 989,87 22 940 022,69 TOTAL V 62 439 521,84 881 064,19 63 320 586,03 71 620 779,82 VI - RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -35 093 981,52 -881 064,19 -35 975 045,71 -37 840 610,32 VII - RESULTAT COURANT ( III + V I) 50 795 445,73 -3 898 469,55 46 896 976,18 27 524 701,62 VIII - PRODUITS NON COURANTS 22 930 326,87 642,64 22 930 969,51 23 860 362,69 Produits des cessions d'immobilisations 21 070 145,54 21 070 145,54 22 962 106,29 Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement 788 392,07 788 392,07 788 392,07 Autres produits non courants 1 071 789,26 642,64 1 072 431,90 109 864,33 Reprises non courantes; transferts de charges TOTAL VIII 22 930 326,87 642,64 22 930 969,51 23 860 362,69 IX - CHARGES NON COURANTES 34 666 286,27 34 666 286,27 22 749 048,95 Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées 21 740 668,10 21 740 668,10 22 404 736,43 Subventions accordées Autres charges non courantes 12 722 257,82 12 722 257,82 344 312,52 Dotations non courantes aux amort. et provisions 203 360,35 203 360,35 TOTAL IX 34 666 286,27 34 666 286,27 22 749 048,95 X - RESULTAT NON COURANT ( VIII- IX ) -11 735 959,40 642,64 -11 735 316,76 1 111 313,74 XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 39 059 486,33 -3 897 826,91 35 161 659,42 28 636 015,36 XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS 10 555 448,47 10 555 448,47 18 128 041,21 XIII - RESULTAT NET ( XI - XII ) 28 504 037,86 -3 897 826,91 24 606 210,95 10 507 974,15 XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 1 724 476 265,03 642,64 1 724 476 907,67 1 724 256 665,77 XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 1 695 972 227,17 3 898 469,55 1 699 870 696,72 1 713 748 691,62 XVI - RESULTAT NET ( XIV - XV ) 28 504 037,86 -3 897 826,91 24 606 210,95 10 507 974,15 AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20/06/2023 Les actionnaires de la société Jet Contractors, société anonyme au capital de 151 476 100,00 de Dirhams dont le siège social est à Rabat au 78, Quartier Industriel - Takkadoum, immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 53431, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 19 juin 2023 à 15H30 heures, à l'usine de Jet Contractors se trouvant à Oued Ykem, en vue de délibérer sur les ordres du jour suivants : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'examen des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022, des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2022 et du rapport de gestion ; Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états de synthèse de l'exercice clos le 31/12/2022 ; Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022 et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 /12/2022 ; Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/ 12/2022 ; Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi 17-95 et approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice 2022 ; Quitus aux administrateurs ; Renouvellement des mandats pour une durée de trois ans de : Monsieur Mohammed Yahya ZNIBER, Monsieur Amine DAOUDI EL IDRISSI et Madame Bouthayna IRAQUI HOUSSAINI qui arrivent à terme. Divers ; Pouvoirs en vue des formalités légales. Conformément à l'article 121 de la loi 17-95, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. La demande d'inscription des projets de résolution à l'ordre du jour, doit être déposée ou adressée au siège social contre accusé de réception. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social. Pour participer à cette Assemblée il est nécessaire de justifier de sa qualité d'actionnaire : Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité. Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion, ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou un ascendant ou un descendant ou toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet www.jet-contractors.com. Pour toute procuration d'un actionnaire adressée à la Société sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale ordinaire émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. La procuration donnée pour se faire représenter à une Assemblée Générale par un actionnaire est signée par celui-ci et indiques ses prénoms, nom et domicile. Le mandataire désigné n'a pas la faculté de substituer une autre personne. Tous les documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale sont tenus à votre disposition au siège social de la société à compter de la date de publication de cet avis de convocation. Les actionnaires peuvent obtenir sans frais une copie de tout ou partie de la documentation au siège social de la société Cet avis ainsi que le texte des projets de résolutions seront publiés, conformément aux dispositions de la loi n° 17-95, sur le site internet www.jet-contractors.com. PROJET DE RESOLUTIONS Première Résolution L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, approuve : Les comptes sociaux et les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net de 24 606 210,95 Dhs et un total de capitaux propres et assimilés de 924 605 295,68 Dhs. Les comptes consolidés et les états de synthèse consolidés arrêtés au 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net consolidé de 26 714 877,75 Dhs et un total de capitaux propres et assimilés consolidés de 1 002 460 337,70 Dhs. Deuxième Résolution L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de ne pas distribuer de dividendes pour cet exercice, et d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2022 de la manière suivante : Résultat Net Comptable de l'exercice 2022 24 606 210,95 DH Reserve légale (Plafond légal atteint) 0,00 DH Report à nouveau antérieur (SC) 441 851 106,44 DH Somme distribuable 466 457 317,39 DH Dividendes bruts mis en distribution (0 Dhs/action) 0,00 DH Report à nouveau 466 457 317,39 DH Troisième Résolution Quatrième Résolution Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions Suite à l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale donne quitus, réglementées relevant de l'article 56 de la loi 17-95, l'Assemblée Générale approuve les conventions entier, définitif et sans réserve, aux membres du Conseil d'Administration en fonction pour dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice clos le 31 décembre 2022. Cinquième Résolution Sixième Résolution L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide le renouvellement des L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un mandats pour une durée de trois ans de : Monsieur Mohammed Yahya ZNIBER, Monsieur Amine extrait du procès - verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités DAOUDI EL IDRISSI et Madame Bouthayna IRAQUI HOUSSAINI qui arrivent à terme. légales. RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE JET CONTRACTORS SA EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 L'intégralité du rapport financier annuel et des comptes annuels sont disponibles sur le lien suivant : https://www.jet-contractors.com/documents/rapport_financier_annuel_2022.pdf Quartier Industriel de Oued Yquem CP 12040 Skhirate - Maroc Tél : (212) 537 74 92 92 Fax : (212) 537 74 92 30 contact@jet-contractors.comwww.jet-contractors.com Attachments Original Link

