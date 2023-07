Jet2 plc est une société de voyages de loisirs basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans la proposition de vacances à forfait par l'intermédiaire de son fournisseur sous licence ATOL, Jet2holidays, et de vols de vacances réguliers par l'intermédiaire de sa compagnie aérienne, Jet2.com. Jet2.com propose des vols à partir d'une dizaine de bases britanniques vers plus de 65 destinations en Europe et au-delà. Jet2.com dessert environ 65 destinations soleil, ville et ski en Europe et au-delà. Jet2holidays est un fournisseur de vacances à forfait vers des destinations de la Méditerranée et des îles Canaries. Jet2holidays propose également environ 4 100 hôtels en contrat direct dans des destinations de loisirs en Méditerranée, aux îles Canaries et dans les villes de loisirs européennes. Les autres marques de la société comprennent Jet2CityBreaks, Jet2Villas, Indulgent Escapes et VIBE.

Secteur Compagnies aériennes