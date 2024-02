(Alliance News) - Jet2 PLC a déclaré jeudi qu'elle avait légèrement relevé ses prévisions annuelles après une forte saison commerciale hivernale, et qu'elle restait confiante pour les mois d'été.

La compagnie aérienne et l'opérateur de vacances à forfait basés à Leeds, en Angleterre, ont déclaré que les réservations à venir étaient fortes pendant la saison d'hiver 2023/2024, citant une augmentation de 21% de la capacité de sièges en vente, ainsi que des secteurs de passagers réservés actuellement en hausse de 17%.

Il a également déclaré que les prix moyens pour les vols secs et les vacances à forfait étaient "robustes".

"Les réservations pour février et mars 2024 affichant des tendances similaires à celles des derniers mois, et bénéficiant d'un jour de vol supplémentaire en février et d'une date de Pâques plus précoce, nous resserrons et relevons légèrement nos prévisions de bénéfice du groupe avant réévaluation des taux de change et impôts pour l'exercice financier", a déclaré Jet2.

L'entreprise s'attend à un bénéfice compris entre 510 et 525 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, ce qui est supérieur à ses prévisions précédentes de 480 à 520 millions de livres sterling. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, Jet2 a enregistré un bénéfice avant impôts de 371 millions de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, la compagnie aérienne a déclaré que sa capacité de sièges en vente pour la période de l'été 2024 est actuellement supérieure de 13 % à celle de l'année précédente, soit 17,2 millions de sièges. Les réservations à venir à ce jour sont "encourageantes", a ajouté la compagnie, avec des facteurs de charge moyens en avance de 1,5 point de pourcentage par rapport à l'été 2023 à la même période.

Les clients des vacances à forfait sont en hausse de 17%, la part des vacances à forfait dans le total des passagers en partance étant d'environ 77% et conforme à l'été 2023 au même stade du cycle de réservation, a déclaré Jet2.

Le directeur général Steve Heapy a déclaré : "Nous sommes satisfaits de la façon dont l'exercice 2024 se termine et nous sommes encouragés par les premières réservations pour l'été 2024. Tout en reconnaissant que les revenus discrétionnaires des consommateurs sont soumis à de nombreuses exigences, nous pensons que nos clients chérissent le temps qu'ils passent loin de notre île pluvieuse et veulent être correctement pris en charge tout au long de leur expérience de vacances. En tant que fournisseur de vacances axé sur le client et jouissant d'une grande confiance, nous sommes convaincus qu'ils continueront à voyager avec nous vers les lieux ensoleillés de la Méditerranée, les îles Canaries et les villes de loisirs européennes.

Jet2 publiera ses résultats annuels le 11 juillet.

Les actions de Jet2 étaient en hausse de 4,3 % à 1 383,46 pence chacune à Londres jeudi matin.

