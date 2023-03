Analyse : JetBlue doit faire face à une "bataille difficile" dans sa lutte contre la fusion avec le gouvernement

Le gouvernement a intenté une action en justice mardi, affirmant que l'acquisition prévue, d'un montant de 3,8 milliards de dollars, "entraînera une augmentation des tarifs et une diminution du nombre de sièges, ce qui portera préjudice à des millions de consommateurs sur des centaines d'itinéraires".

Le ministère américain de la justice a fait valoir que JetBlue perdait sa réputation de transporteur franc-tireur à bas prix au fur et à mesure de sa croissance et que Spirit était prêt à s'étendre, ce qui représentait une plus grande menace pour les autres compagnies aériennes.

Il a également déclaré que JetBlue et Spirit étaient "des concurrents directs particulièrement proches et féroces" sur des liaisons telles que Boston-Miami/Fort Lauderdale, où ils détiennent environ la moitié du marché, et Boston-San Juan (Porto Rico), où ils en détiennent près de 90 %.

Devant le tribunal, JetBlue devrait faire valoir que l'accord créerait une sorte de super-maverick qui ralentirait au moins l'augmentation des prix dans le secteur. Elle réaffirmera probablement qu'elle ne détient que 9 % du marché national et évoquera les ventes d'actifs prévues à Boston et ailleurs comme moyen de résoudre les problèmes antitrust.

Selon Diana Moss, présidente de l'American Antitrust Institute, JetBlue devra mener une "bataille difficile" dans sa lutte contre le gouvernement. Elle a ajouté qu'il n'était pas sorcier de démontrer qu'une fusion de compagnies aériennes était illégale.

"C'est une plainte solide. Qu'ils gagnent ou non, qui sait ?", a convenu Bill Kovacic, ancien président de la Commission fédérale du commerce.

Plusieurs experts juridiques interrogés se sont abstenus de dire quel camp, selon eux, l'emporterait au tribunal.

Selon les analystes, le procès a jeté un froid sur les futures transactions aériennes, au moins pendant l'administration Biden, mais les compagnies continueront à explorer les possibilités de transactions dans le cadre de leurs efforts de croissance et de gestion des coûts.

Le fait que JetBlue et Spirit soient des acteurs relativement petits sur le marché américain du transport aérien par rapport à American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co et United Airlines Holdings Inc, qui détiennent 80 % du marché, pourrait rendre difficile pour le gouvernement de faire valoir que la fusion entraînerait une hausse des prix, a déclaré Benjamin Dryden, un avocat antitrust du cabinet d'avocats Foley & Lardner.

M. Dryden a également déclaré que JetBlue devrait se concentrer sur sa proposition de cession. JetBlue a déclaré qu'elle envisageait de vendre des portes d'embarquement Spirit, des droits de décollage et d'atterrissage et certaines installations connexes à Boston Logan, LaGuardia, Newark Liberty et à l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride.

Les parties à la fusion, y compris l'acquisition de Change Healthcare par UnitedHealth Group Inc., ont réussi à convaincre les juges de statuer contre le gouvernement au motif que la vente d'actifs proposée résout le problème.

Si je suis JetBlue, c'est là que je me concentre en ce moment, en élaborant cette proposition de cession et en alignant un acheteur pour "plaider la solution"", a déclaré Dryden.

Un autre argument possible, selon Dryden, serait que deux transporteurs qui cassent les prix parviendront mieux à donner des sueurs froides aux grands transporteurs traditionnels s'ils travaillent ensemble.

Quels que soient les arguments utilisés par JetBlue, une bataille judiciaire pourrait durer six à huit mois et coûter des dizaines de millions de dollars en frais d'avocat, selon les experts juridiques.

Bill Baer, chef de la division antitrust du ministère de la justice sous l'ancien président Barack Obama, a déclaré que la plainte du gouvernement "montre qu'il existe une concurrence significative entre Spirit et JetBlue".

JetBlue se vante de l'"effet JetBlue", c'est-à-dire qu'elle entre sur un marché et que les tarifs ont tendance à baisser. "Mais ils constatent la même chose lorsque Spirit entre sur le marché, et cela les inquiète.