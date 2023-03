Analyse - L'action en justice intentée par les États-Unis pour bloquer la fusion JetBlue-Spirit jette un froid sur les futurs accords entre compagnies aériennes

L'action en justice intentée mardi par le ministère américain de la justice intervient en un temps utile où les compagnies aériennes américaines peinent à augmenter leur capacité en raison d'une pénurie de pilotes et d'avions. Ils doivent également faire face à des coûts plus élevés en raison de l'augmentation des factures de carburant et de main-d'œuvre.

Les fusions et acquisitions sont un moyen traditionnel pour les entreprises d'augmenter leurs revenus et leurs bénéfices en réduisant leurs coûts. Mais les poursuites engagées par le ministère de la justice pourraient jeter un froid dans les conseils d'administration des compagnies aériennes, a déclaré Addison Schonland, partenaire de la société de conseil AirInsight.

Mais les pressions sur les coûts sont si lourdes que les compagnies aériennes n'auront pas d'autre choix que de continuer à chercher des accords, a-t-il ajouté.

"L'obstacle s'est clairement élevé", a déclaré M. Schonland. "Cela va ralentir les choses, mais ne les arrêtera pas.

Si le ministère de la justice fait échouer l'accord JetBlue-Spirit, d'une valeur de 3,8 milliards de dollars, les deux compagnies aériennes pourraient envisager d'autres formes de collaboration, notamment des accords de partage de code dans le cadre desquels les compagnies aériennes commercialisent et vendent des billets sur le même vol sous leur propre nom et numéro de vol.

Certains parlementaires démocrates ne sont pas favorables à une nouvelle consolidation du secteur, craignant qu'elle ne nuise aux intérêts des consommateurs. American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines et Southwest Airlines contrôlent 80 % du marché intérieur.

"Les Américains veulent plus de choix et des prix plus bas pour les billets d'avion, pas une autre fusion géante", a déclaré la sénatrice américaine Elizabeth Warren sur Twitter mardi.

Toute compagnie aérienne souhaitant fusionner sous l'administration Biden devra être "très prudente" quant à ses choix et à la manière dont elle prévoit de créer de la valeur pour les voyageurs, a déclaré Henry Harteveldt, fondateur de la société de conseil en voyages Atmosphere Research Group.

"Le gouvernement a déclaré qu'il n'approuverait pas les fusions sans discussion", a-t-il ajouté.

Selon les analystes, l'action en justice contre l'accord JetBlue-Spirit était largement attendue en raison de la répression par l'administration Biden des grandes transactions entre sociétés cotées en bourse.

En fait, Spirit n'a cessé de la citer comme un risque lorsqu'elle a initialement rejeté les propositions de JetBlue.

Pourtant, le transporteur basé à New York a refusé d'abandonner sa poursuite de Spirit, car il considérait l'opération comme un moyen d'étendre sa présence sur le marché intérieur. Il a essayé d'acheter Virgin America en 2016, mais a perdu au profit d'Alaska Air Group Inc.

JetBlue a fait valoir que l'accord avec Sprit, qui créerait le cinquième transporteur américain avec une part de marché de 9 %, était bon pour la concurrence et lui permettrait de mieux rivaliser avec les grandes compagnies aériennes.

"En nous réunissant, nous allons développer l'offre unique de JetBlue - où les clients n'ont pas à choisir entre un tarif bas et une expérience exceptionnelle - pour stimuler la concurrence à l'échelle nationale", a déclaré la compagnie aérienne mardi.

Le ministère de la Justice a déclaré que la fusion envisagée entraînerait "des tarifs plus élevés et moins de sièges, ce qui porterait préjudice à des millions de consommateurs sur des centaines d'itinéraires".