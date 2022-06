ISS exhorte les actionnaires de Spirit à voter pour l'offre de Frontier

"Tout compte fait, le soutien à la fusion avec Frontier aux conditions révisées est justifié", a déclaré la société de conseil en procuration dans un rapport publié tard vendredi et rendu public samedi.

Spirit fait l'objet d'une guerre d'enchères entre Frontier et JetBlue Airways Corp.

Le mois dernier, la société de conseil en procuration a demandé aux actionnaires de Spirit de rejeter l'offre de Frontier, affirmant que l'offre concurrente de JetBlue de 30 dollars par action était supérieure d'un point de vue financier.

Plus tôt ce mois-ci, JetBlue, dont le siège est à New York, a adouci son offre pour Spirit de 2 $, la portant à 33,50 $ par action en espèces.

Spirit Airlines a déclaré vendredi que Frontier avait augmenté son offre en espèces de 2 dollars par action pour racheter la compagnie aérienne et a exhorté ses actionnaires à soutenir un accord de fusion avec Frontier lors d'une réunion la semaine prochaine.

Les actionnaires de Spirit doivent voter sur l'accord de fusion avec Frontier le 30 juin.

ISS a également déclaré que l'offre actuelle de Frontier semble préférable car elle correspond à l'augmentation de 2,00 $ du prix de l'offre de JetBlue et offre également un prépaiement plus élevé de 2,22 $ par action par rapport à 1,50 $ par action de JetBlue.

Frontier, basée à Denver, a également augmenté ses frais de résiliation inversés à Spirit de 100 millions de dollars pour les porter à 350 millions de dollars.

Spirit, dont le siège social est en Floride, a rejeté à plusieurs reprises l'offre de JetBlue, affirmant qu'il est peu probable qu'elle obtienne l'approbation des organismes de réglementation américains.

Cependant, JetBlue s'est montrée persistante et a déclaré qu'elle continuait à croire que sa proposition était supérieure à celle de Frontier, ajoutant qu'elle examinerait et évaluerait "de manière plus approfondie" les conditions révisées de la proposition de Frontier.