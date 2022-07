ISS recommande aux actionnaires de Spirit de voter contre l'offre de Frontier.

Spirit avait déclaré mercredi qu'elle prévoyait de reporter pour la quatrième fois le vote des actionnaires sur sa vente à Frontier Group, dans un contexte de lutte pour rassembler suffisamment de soutien pour un accord qui pourrait créer la cinquième compagnie aérienne américaine.

ISS a réitéré sa position et a déclaré que l'offre plus douce de JetBlue Airways Corp était "favorable" aux actionnaires de Spirit. Plus tôt cette semaine, Frontier avait refusé de relever encore son offre de 2,7 milliards de dollars.

"Le cours de l'action Frontier qui prévaut depuis l'annonce de la transaction ne semble pas indiquer que les participants au marché sont convaincus qu'une reprise est à l'horizon", écrit ISS dans un rapport.

Le mois dernier, l'influente société de conseil s'était fait l'écho de réflexions similaires sur l'offre de JetBlue pour le transporteur à très bas coûts, mais avait alors maintenu son soutien à l'opération Frontier.

Spirit est au centre d'une bataille de prise de contrôle animée depuis qu'elle a annoncé pour la première fois un accord avec Frontier en février.

Bien que l'offre de 3,7 milliards de dollars de JetBlue soit plus élevée, Spirit a maintes fois vanté l'offre de Frontier, citant des avantages à long terme plus élevés et moins de risques réglementaires par rapport à JetBlue.

Spirit a déclaré qu'elle avait l'intention de repousser la réunion spéciale du 15 juillet au 27 juillet après que Frontier ait demandé de reporter le vote.