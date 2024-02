JetBlue Airways Corporation a annoncé avoir conclu un accord avec Icahn Enterprises L.P., en vertu duquel Jesse Lynn, avocat général d'Icahn Enterprises, et Steven Miller, gestionnaire de portefeuille d'Icahn Capital, rejoindront le conseil d'administration de la compagnie aérienne. Lynn et Miller siègeront au conseil en tant qu'observateurs sans droit de vote jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires de JetBlue au printemps, après quoi ils rejoindront le conseil en tant que membres votants à part entière. Jesse Lynn est avocat général d'Icahn Enterprises L.P. depuis 2014.

Auparavant, Lynn a occupé le poste d'avocat général adjoint d'IEP, d'associé chez Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C., et d'associé chez Gordon Altman Butowsky Weitzen Shalov & Wein. Il a été membre du conseil d'administration de nombreuses sociétés. Il siège actuellement au conseil d'administration de Conduent et a siégé aux conseils d'administration de Crown Holdings, Xerox Holdings Corporation, FirstEnergy Corp, Cloudera, Herbalife Nutrition et The Manitowoc Company Inc. Il est titulaire d'une licence de l'université du Michigan et d'un doctorat en droit de l'école de droit de l'université de Boston.

Steven Miller est gestionnaire de portefeuille chez Icahn Capital L.P., une filiale d'Icahn Enterprises L.P. Il est actuellement administrateur de Dana Incorporated, Bausch Health Companies Inc. et Conduent Incorporated. Avant de rejoindre Icahn Capital en octobre 2020, M. Miller était analyste au sein du groupe d'investissement Distressed and Special Situations chez BlueMountain Capital Management, LLC et analyste chez Goldman, Sachs & Co. Il a précédemment été administrateur chez Xerox Holdings Corporation et Herc Holdings.

Il a obtenu un B.S. summa cum laude de l'Université de Duke en 2011.