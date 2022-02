JetBlue Airways annonce des vols sans escale de New York JFK à Puerto Vallarta

JetBlue Airways Corporation a annoncé le lancement officiel du service entre l'aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK) et l'aéroport international Gustavo Diaz Ordaz de Puerto Vallarta (PVR), le premier vol arrivant à Puerto Vallarta cet après-midi. La liaison avec Puerto Vallarta sera assurée quatre fois par semaine, proposant aux clients de JetBlue une toute nouvelle destination et encore plus de services primés et de tarifs bas. Grâce à la Northeast Alliance (NEA) de JetBlue, le service de Puerto Vallarta amène JetBlue à sa troisième destination au Mexique et renforce la présence significative de la compagnie en Amérique latine et dans les Caraïbes, tout en diversifiant et en faisant progresser sa stratégie de concentration sur New York. JetBlue poursuit sa croissance au-delà des États-Unis avec plus de 30 destinations internationales dans plus de deux douzaines de pays. JetBlue devient également la seule compagnie aérienne à desservir Puerto Vallarta avec un service sans escale depuis New York-JFK et propose désormais plus de vols hebdomadaires entre le grand New York et la destination de la côte Pacifique mexicaine que toute autre compagnie aérienne. Nichée entre les montagnes accidentées de la Sierra Madre et la baie de Banderas sur la côte Pacifique du Mexique, Puerto Vallarta est une nouvelle troisième option pour les clients de JetBlue qui souhaitent se rendre au Mexique. Des charmantes rues pavées du centre-ville au Malecon rempli d'art, en passant par la zone romantique animée, Puerto Vallarta propose aux visiteurs une expérience culturelle authentique. Les plages pittoresques, les activités pour les familles, la gastronomie de classe mondiale et l'hospitalité chaleureuse de Puerto Vallarta attirent des voyageurs fidèles qui reviennent année après année. La liaison avec Puerto Vallarta sera assurée par un panorama d'appareils Airbus A321neo et A320. Tous les appareils JetBlue proposent le service primé de la compagnie, avec le plus grand espace pour les jambes en cabine (a), l'accès gratuit et rapide à l'Internet haut débit Fly-Fi (b), des collations et des boissons non alcoolisées de marque gratuites et illimitées, ainsi que la programmation gratuite et en direct de DIRECTV® ; à chaque siège.